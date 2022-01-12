12 января 2022
11 января 2022

В ЯНАО загорелся резервуар с нефтепродуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Мегион, цистерны, нефть, хранилище
В ООО «Газпром добыча Уренгой» сообщили, что никто не пострадал Фото:

На нефтяном промысле «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) загорелась кровля резервуара с нефтепродуктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«13 января произошло возгорание кровли резервуара с нефтепродуктами на нефтяном промысле (ЦДГГКН — 1) Нефтегазодобывающего управления ООО „Газпром добыча Уренгой“. Очаг возгорания в кратчайшие сроки был полностью ликвидирован», — сообщили агентству в компании.

По информации пресс-службы, никто не пострадал. Возгорание не повлияло на работу производственного объекта. Причины возгорания устанавливаются, по данному факту проводится проверка МЧС по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что на месторождении Юбилейном, где расположены около ста действующих газовых скважин, принадлежащих «Газпром добыча Надым», вспыхнул пожар. Добычу газа приостановили.

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На нефтяном промысле «Газпром добыча Уренгой» (ЯНАО) загорелась кровля резервуара с нефтепродуктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «13 января произошло возгорание кровли резервуара с нефтепродуктами на нефтяном промысле (ЦДГГКН — 1) Нефтегазодобывающего управления ООО „Газпром добыча Уренгой“. Очаг возгорания в кратчайшие сроки был полностью ликвидирован», — сообщили агентству в компании. По информации пресс-службы, никто не пострадал. Возгорание не повлияло на работу производственного объекта. Причины возгорания устанавливаются, по данному факту проводится проверка МЧС по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что на месторождении Юбилейном, где расположены около ста действующих газовых скважин, принадлежащих «Газпром добыча Надым», вспыхнул пожар. Добычу газа приостановили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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