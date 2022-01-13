13 января 2022
12 января 2022
11 января 2022

Глава Нижневартовска готовит реформу мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко анализирует структуру мэрии Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко приступил к аудиту структуры мэрии и анализу деятельности ее ключевых руководителей. Об этом URA.RU сообщил источник внутри городской администрации.

«Кощенко приступил к формированию своей команды уже в качестве избранного главы города. Но для принятия кадровых решений необходимо сначала изучить нынешнее положение дел, кто, чем занимается, есть ли дублирующие функции. Исходя из этого, и будут приниматься решения. Возможно, что и структура администрации будет скорректирована», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что в ближайшее время проведение глобальных кадровых перестановок не запланировано.

В департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска подтвердили URA.RU факт проведения аудита структуры мэрии, но подчеркнули, что никаких кадровых решений пока не принято. «Все заместители главы города продолжают оставаться на местах, работать и выполнять поставленные руководителем задачи», — заявили в мэрии Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска назначил нового заместителя по финансам и экономике, которым стала Ирина Мурашко. Кроме того, Александр Прилепин стал руководителем управления по дорожному хозяйству и благоустройству города.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко приступил к аудиту структуры мэрии и анализу деятельности ее ключевых руководителей. Об этом URA.RU сообщил источник внутри городской администрации. «Кощенко приступил к формированию своей команды уже в качестве избранного главы города. Но для принятия кадровых решений необходимо сначала изучить нынешнее положение дел, кто, чем занимается, есть ли дублирующие функции. Исходя из этого, и будут приниматься решения. Возможно, что и структура администрации будет скорректирована», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что в ближайшее время проведение глобальных кадровых перестановок не запланировано. В департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска подтвердили URA.RU факт проведения аудита структуры мэрии, но подчеркнули, что никаких кадровых решений пока не принято. «Все заместители главы города продолжают оставаться на местах, работать и выполнять поставленные руководителем задачи», — заявили в мэрии Нижневартовска. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска назначил нового заместителя по финансам и экономике, которым стала Ирина Мурашко. Кроме того, Александр Прилепин стал руководителем управления по дорожному хозяйству и благоустройству города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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