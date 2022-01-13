Глава Нижневартовска готовит реформу мэрии

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко анализирует структуру мэрии Фото: Катерина Абдуллова

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко приступил к аудиту структуры мэрии и анализу деятельности ее ключевых руководителей. Об этом URA.RU сообщил источник внутри городской администрации.

«Кощенко приступил к формированию своей команды уже в качестве избранного главы города. Но для принятия кадровых решений необходимо сначала изучить нынешнее положение дел, кто, чем занимается, есть ли дублирующие функции. Исходя из этого, и будут приниматься решения. Возможно, что и структура администрации будет скорректирована», — прокомментировал инсайдер. Он также добавил, что в ближайшее время проведение глобальных кадровых перестановок не запланировано.

В департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска подтвердили URA.RU факт проведения аудита структуры мэрии, но подчеркнули, что никаких кадровых решений пока не принято. «Все заместители главы города продолжают оставаться на местах, работать и выполнять поставленные руководителем задачи», — заявили в мэрии Нижневартовска.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска назначил нового заместителя по финансам и экономике, которым стала Ирина Мурашко. Кроме того, Александр Прилепин стал руководителем управления по дорожному хозяйству и благоустройству города.

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