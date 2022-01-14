Глава МИД РФ Лавров заявил о разрушенных отношениях с Европой

Сергей Лавров отметил, что Россия ни с кем не портила отношения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Евросоюз разрушил отношения с Россией. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что пока не готов оценить возможность отдельного диалога РФ и ЕС по гарантиям безопасности.

«Москва сожалеет, что Евросоюз разрушил и зацементировал все механизмы взаимодействия с Россией», — отметил он на ежегодной пресс-конференции в Москве. Прямая трансляция велась на официальном youtube-канале ведомства.

При этом Лавров пояснил, что Россия никак не способствовала разрушению отношений с ЕС. «Россия не рубила концы в связях с Евросоюзом. Теперь мяч на стороне Брюсселя», — прокомментировал он ситуацию, в том числе с тем, кто должен сделать первый шаг в ее разрешении.

Ранее глава МИД заявил о том, что российские власти готовятся к любому развитию событий в вопросе о гарантиях безопасности, передает MK.RU . По его словам, если есть добрая воля и готовность к компромиссам, всегда можно найти взаимоприемлемые решения, пишет RT.

В начале января Россия провела с НАТО и США переговоры по безопасности, на которых также обсуждали Украину. Москва потребовала от альянса не расширяться на восток и не включать в свой состав Украину. Стороны не пришли к взаимному согласию. В НАТО отказались идти на компромисс по этому вопросу. В США пригрозили РФ санкциями в случае нападения на Киев.

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