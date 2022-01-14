США призвали Россию строго осудить хакеров из группировки REvil

15 января 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Администрация США ждет, что хакеры предстанут перед правосудием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белый дом ожидает, что задержанные члены хакерской группировки REvil будут осуждены по всей строгости законов России. Об этом заявила журналистам высокопоставленная представительница администрации США. «Мы ожидаем, что Россия арестует и будет проводить правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников. Мы ждем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих», — приводит слова представительницы американских властей РИА «Новости». Ранее сообщалось, что госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за сведения о российских хакерах, атаковавших информационные ресурсы иностранных компаний. ФСБ России задержала членов группировки REvil. Два хакера из группировки были арестованы на два месяца, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Белый дом ожидает, что задержанные члены хакерской группировки REvil будут осуждены по всей строгости законов России. Об этом заявила журналистам высокопоставленная представительница администрации США. «Мы ожидаем, что Россия арестует и будет проводить правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников. Мы ждем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих», — приводит слова представительницы американских властей РИА «Новости». Ранее сообщалось, что госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за сведения о российских хакерах, атаковавших информационные ресурсы иностранных компаний. ФСБ России задержала членов группировки REvil. Два хакера из группировки были арестованы на два месяца, передает телеканал 360.