Ученый заявил о глобальной климатической катастрофе

Климатическая катастрофа начнется с таяния ледников, считает Владимир Рябов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае развития глобального потепления, в ближайшие 30 лет мир ждет климатическая катастрофа, которая приведет к затоплению 30% суши. Такое мнение высказал ученый, климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.

«Если за ближайшие 30 лет на планете потеплеет больше, чем на полтора градуса, — начнется катастрофа. Началом колоссальных бедствий может стать таяние льдов в океанах, а позже — на вершинах гор. В таком случае 30% суши будет затоплено. И речь идет о территориях, густо заселенных людьми», — сказал Рябов в интервью радио «Спутник в Крыму».

По словам ученого, следствием стремительного изменения климата будут стихийные бедствия. При этом причина изменений не в деятельности людей, а в природных процессах, которые происходят независимо от человека. «В последние годы количество стихийных бедствий непрерывно растет, и людям приходится убеждаться в изменении климата не в теории, а на практике», — заключил Рябов.

Ранее в МЧС сообщили, что в 2022 году в России произойдет целый ряд стихийных бедствий. По прогнозам спасателей, ожидаются наводнения и природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке.

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