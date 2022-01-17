Екатеринбуржцы испугались новых ограничений для непривитых детей

Горожане переживают, что из-за отказа от вакцинации детям придется уйти на дистант Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) переживают, что за отказ от вакцинации от коронавируской инфекции, их детей отправят получать знания дома. О своих опасениях с URA.RU поделились читатели.

«Я предупредила своих детей, что, если будут намеки на вакцинацию без согласия родителей, не соглашаться и никаких прививок не ставить! А если пригрозят, что не пустят в школу, то мы будем вынуждены учиться дистанционно», — поделилась женщина.

По словам мамы двоих детей, она против вакцинации детей, только потому, что нет открытой и доступной информации о проведенных исследованиях вакцин от ковида для детей и подростков. «Последствия прививки до конца не изучены. До сих пор четкого протокола по лечение самой коронавирусной инфекции нет. Ставить прививку или нет должны решать только родители, так как по закону ответственность за своих детей несем мы», — отметила женщина. Горожанка добавила, что сама вакцинирована и не имеет ничего против вакцинации взрослого населения страны.

«Я против принудительной вакцинации. Несмотря на то, что дети могут сами принимать решение о вакцинации с 15 лет, я уверена, что в таком возрасте сделать осознанный выбор невозможно. Если придется покинуть школу и учится дома, мы примем решение в пользу домашнего образования. Вакцину ставить ребенку не будем», — посетовала другая читательница агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минздрав. Там посоветовали обратиться за комментарием в региональный оперштаб. В областном оперштабе оперативный комментарий взять не получилось. Ранее URA.RU писало, что в России началась вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. Несовершеннолетних прививают препаратом «Спутник M», где буква «М» означает «для маленьких». Вакцина сделана на основе «Спутника V», но концентрацию для подростков снизили в пять раз.

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