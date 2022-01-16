В Тобольске установят памятник основателю города Даниле Чулкову Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На набережной реки Курдюмка возле подножия Никольского взвоза в Тобольске установят памятник основателю города Даниле Чулкову. Монумент может стать новой точкой притяжения туристов. Об этом на своей странице в Instagram рассказал мэр города Максим Афанасьев. За вариант установки композиции на набережной Курдюмки в Нижнем посаде проголосовали 1471 жителей города, а за вариант разделения композиции на «Ладью» в Нижнем посаде и скульптурную композицию Чулкову у гостиницы «Сибирь» — 1410 горожан.

«По результату видно, что однозначной позиции по этому вопросу не сложилось. Именно поэтому было решено вынести итоги на обсуждение Общественной палаты. А там неожиданно предложили немного другое место набережной Курдюмки, возле подножия Никольского взвоза и оно было единогласно одобрено путем голосования членов палаты», — отметил Афанасьев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что Нижний посад может стать новой точкой притяжения для туристов. Поскольку вышеуказанная площадка обладает для этого большим потенциалом.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске произошел конфликт между национально-культурной автономией сибирских татар региона и местным просветителем Аркадием Елфимовым, причиной которого стала установка памятного креста Ермаку и его дружине. Сам Ефимов тогда пояснил, что скульптурная композиция была установлена на частной территории, примыкающей к его дому.

Так выглядит место установки скульптурной композиции, посвященной основателю Тобольска Даниле Чулкову Пресс-служба администрации Тобольска

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