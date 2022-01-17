Канцлер Германии пригрозил России последствиями из-за Украины

Если Россия будет применять военную агрессию по отношению к Украине, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия. Германия ждет от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины», — сказал Шольц на пресс-конференции в Мадриде. Трансляция пресс-конференции шла на youtube-канале El Pais.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чиновники администрации США распространяют дезинформацию о том, что Россия якобы готовит провокацию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, прежде всего, думает о собственной безопасности, пишет RT.
Если Россия будет применять военную агрессию по отношению к Украине, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия. Германия ждет от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины», — сказал Шольц на пресс-конференции в Мадриде. Трансляция пресс-конференции шла на youtube-канале El Pais. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чиновники администрации США распространяют дезинформацию о том, что Россия якобы готовит провокацию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, прежде всего, думает о собственной безопасности, пишет RT.