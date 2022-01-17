Канцлер Германии пригрозил России последствиями из-за Украины

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Германия ждет от России действий по деэскалации конфликта на Украине, заявил Олаф Шольц Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Если Россия будет применять военную агрессию по отношению к Украине, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия. Германия ждет от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины», — сказал Шольц на пресс-конференции в Мадриде. Трансляция пресс-конференции шла на youtube-канале El Pais.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чиновники администрации США распространяют дезинформацию о том, что Россия якобы готовит провокацию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, прежде всего, думает о собственной безопасности, пишет RT.

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Если Россия будет применять военную агрессию по отношению к Украине, то ее ждут серьезные экономические и политические последствия. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия. Германия ждет от России однозначных шагов для деэскалации ситуации вокруг Украины», — сказал Шольц на пресс-конференции в Мадриде. Трансляция пресс-конференции шла на youtube-канале El Pais. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что чиновники администрации США распространяют дезинформацию о том, что Россия якобы готовит провокацию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, прежде всего, думает о собственной безопасности, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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