На Свердловскую область надвигается антициклон из Сибири

Похолодание придет вместе с Сибирским антициклоном 21 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие дни в Свердловской области похолодает до -26 градусов из-за усиливающегося Сибирского антициклона. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра.

«В последние дни недели, включая предстоящие выходные дни, погоду установит периферия усиливающегося Сибирского Антициклона, ожидается умеренно морозная погода. Температура воздуха в период 21—23 января ночью -14-19°, днем -9,-14°, в северных районах на 6-7° морознее», — говорится в сообщении синоптиков.

С 18 по 20 января в Свердловской области ожидается температура на 5-8 градусов выше нормы. Таким образом, минимальная температура в эти дни достигнет отметки лишь в -9 градусов ночью, сообщают уральские синоптики.