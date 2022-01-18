18 января 2022

В ЦИК оправдались за результаты онлайн-голосования в Госдуму. «Все в рамках закона»

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, булаев николай
Николай Булаев считает, что в ближайшем будущем голосовать на выборах можно будет только онлайн Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Обвинения о том, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ накручивает электронные голоса избирателей, беспочвенны. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании экспертного совета «Единой России» по законотворческой деятельности.

«Мы считаем, что на сегодняшний день обвинения, что где-то на дистанционке кто-то что-то регулирует, абсолютно беспочвенны. Нам представляется, что те мероприятия, которые проводятся и ЦИК, которая определяет общие правила проведения дистанционного электронного голосования, и регулятором — все действует строго в рамках закона», — сказал Николай Булаев.

Также он отметил, что в ближайшем будущем система электронного голосования станет единственной в избирательном процессе. «Мы начинали с 11 тысяч избирателей, которые голосовали на выборах в Москву. И сейчас были выборы депутатов Госдумы РФ, у нас было 2,6 миллионов избирателей, которые воспользовались системой дистанционного голосования», — подчеркнул зампред ЦИК.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме подготовили новые правила для онлайн-голосования. ЦИК выделят почти 38 миллиардов рублей на подготовку президентских выборов. Россию ждут самые дорогие президентские выборы в истории, сообщает «Национальная служба новостей».

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Обвинения о том, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ накручивает электронные голоса избирателей, беспочвенны. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании экспертного совета «Единой России» по законотворческой деятельности. «Мы считаем, что на сегодняшний день обвинения, что где-то на дистанционке кто-то что-то регулирует, абсолютно беспочвенны. Нам представляется, что те мероприятия, которые проводятся и ЦИК, которая определяет общие правила проведения дистанционного электронного голосования, и регулятором — все действует строго в рамках закона», — сказал Николай Булаев. Также он отметил, что в ближайшем будущем система электронного голосования станет единственной в избирательном процессе. «Мы начинали с 11 тысяч избирателей, которые голосовали на выборах в Москву. И сейчас были выборы депутатов Госдумы РФ, у нас было 2,6 миллионов избирателей, которые воспользовались системой дистанционного голосования», — подчеркнул зампред ЦИК. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме подготовили новые правила для онлайн-голосования. ЦИК выделят почти 38 миллиардов рублей на подготовку президентских выборов. Россию ждут самые дорогие президентские выборы в истории, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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