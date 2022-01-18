Волочкова подаст в суд на стюарда после дебоша в самолете

19 января 2022 в 08:25 Размер текста - 17 +

Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета Фото: Василий Колотилов © URA.RU Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова подаст в суд на члена экипажа самолета, который устроил скандал с ее участием. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски. «Я Волочкова просто. Полсамолета сидело без масок, докопались до Волочковой. По прилету мы пробыли в полиции пять часов, после чего нас отпустили. Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — рассказала Волочкова в разговоре с «Известиями». По словам спутника артистки, он принес кофе, после чего Волочкова спустила маску и начала его пить. «После этого к нам подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Бортпроводник начал высказывать претензии о том, что на Насте не было маски, хотя она была просто приспущена», — пояснил он. Пара отметила, что они сняли на видео пассажиров самолета, которые якобы были без масок. По их словам, стюард начал грубить, выводить знаменитость на конфликт. Анастасия Волочкова неоднократно оказывалась в центре скандалов. Ранее URA.RU сообщало, что российская балерина обругала матом полицейских в монастыре, которые предъявили ей претензии из-за нарушения режима самоизоляции. Также актриса повторяла вечеринку с сухим льдом после трагедии в московской сауне, когда из-за такого шоу погибли три человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова подаст в суд на члена экипажа самолета, который устроил скандал с ее участием. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски. «Я Волочкова просто. Полсамолета сидело без масок, докопались до Волочковой. По прилету мы пробыли в полиции пять часов, после чего нас отпустили. Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — рассказала Волочкова в разговоре с «Известиями». По словам спутника артистки, он принес кофе, после чего Волочкова спустила маску и начала его пить. «После этого к нам подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Бортпроводник начал высказывать претензии о том, что на Насте не было маски, хотя она была просто приспущена», — пояснил он. Пара отметила, что они сняли на видео пассажиров самолета, которые якобы были без масок. По их словам, стюард начал грубить, выводить знаменитость на конфликт. Анастасия Волочкова неоднократно оказывалась в центре скандалов. Ранее URA.RU сообщало, что российская балерина обругала матом полицейских в монастыре, которые предъявили ей претензии из-за нарушения режима самоизоляции. Также актриса повторяла вечеринку с сухим льдом после трагедии в московской сауне, когда из-за такого шоу погибли три человека.