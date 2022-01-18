18 января 2022

Волочкова подаст в суд на стюарда после дебоша в самолете

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Предвыборные штабы партий 18 сентября 2016 Москва , анастасия волочкова
Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета Фото:

Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова подаст в суд на члена экипажа самолета, который устроил скандал с ее участием. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски.

«Я Волочкова просто. Полсамолета сидело без масок, докопались до Волочковой. По прилету мы пробыли в полиции пять часов, после чего нас отпустили. Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — рассказала Волочкова в разговоре с «Известиями».

По словам спутника артистки, он принес кофе, после чего Волочкова спустила маску и начала его пить. «После этого к нам подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Бортпроводник начал высказывать претензии о том, что на Насте не было маски, хотя она была просто приспущена», — пояснил он.

Пара отметила, что они сняли на видео пассажиров самолета, которые якобы были без масок. По их словам, стюард начал грубить, выводить знаменитость на конфликт.

Анастасия Волочкова неоднократно оказывалась в центре скандалов. Ранее URA.RU сообщало, что российская балерина обругала матом полицейских в монастыре, которые предъявили ей претензии из-за нарушения режима самоизоляции. Также актриса повторяла вечеринку с сухим льдом после трагедии в московской сауне, когда из-за такого шоу погибли три человека.

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Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова подаст в суд на члена экипажа самолета, который устроил скандал с ее участием. Во вторник, 18 января на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» балерина и ее спутник стали участниками конфликта из-за маски. «Я Волочкова просто. Полсамолета сидело без масок, докопались до Волочковой. По прилету мы пробыли в полиции пять часов, после чего нас отпустили. Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана, это провокация, ущерб моей деловой репутации, мое время, клевета», — рассказала Волочкова в разговоре с «Известиями». По словам спутника артистки, он принес кофе, после чего Волочкова спустила маску и начала его пить. «После этого к нам подошел стюард по имени Иван с камерой в руках и начал снимать происходящее. Бортпроводник начал высказывать претензии о том, что на Насте не было маски, хотя она была просто приспущена», — пояснил он. Пара отметила, что они сняли на видео пассажиров самолета, которые якобы были без масок. По их словам, стюард начал грубить, выводить знаменитость на конфликт. Анастасия Волочкова неоднократно оказывалась в центре скандалов. Ранее URA.RU сообщало, что российская балерина обругала матом полицейских в монастыре, которые предъявили ей претензии из-за нарушения режима самоизоляции. Также актриса повторяла вечеринку с сухим льдом после трагедии в московской сауне, когда из-за такого шоу погибли три человека.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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