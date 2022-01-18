В Перми выставили на торги музей военной техники завода-банкрота

Музей военной техники в Перми будет предлагаться к продаже единым лотом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Музей пермской артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы» будет выставлен на торги. Об этом сообщает на своем сайте ООО «РТ-Капитал» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех»), занимающейся финансовым оздоровлением предприятия.

«Музей „Мотовилихи“ будет реализован на торгах, а средства от его продажи будут направлены на снижение кредитной задолженности предприятия. В случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц, музей будет передан в распоряжение местных властей, что позволит снизить финансовую нагрузку „Мотовилихинских заводов“», — говорится в сообщении.

Здание музея, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты будут предлагаться к продаже единым лотом. Одно из обязательных условий — «надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением». Контролировать выполнение этих условий будет комитет кредиторов предприятия.

ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом. Непрофильные активы предприятия выставлены на торги. Антикризисную программу проводит с 2018 года «РТ-Капитал». Ранее на торгах был продан принадлежавший заводу универсальный дворец спорта «Молот».

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