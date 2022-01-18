В Перми выставили на торги музей военной техники завода-банкрота

Музей пермской артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы» будет выставлен на торги. Об этом сообщает на своем сайте ООО «РТ-Капитал» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех»), занимающейся финансовым оздоровлением предприятия.
«Музей „Мотовилихи“ будет реализован на торгах, а средства от его продажи будут направлены на снижение кредитной задолженности предприятия. В случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц, музей будет передан в распоряжение местных властей, что позволит снизить финансовую нагрузку „Мотовилихинских заводов“», — говорится в сообщении.
Здание музея, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты будут предлагаться к продаже единым лотом. Одно из обязательных условий — «надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением». Контролировать выполнение этих условий будет комитет кредиторов предприятия.
ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом. Непрофильные активы предприятия выставлены на торги. Антикризисную программу проводит с 2018 года «РТ-Капитал». Ранее на торгах был продан принадлежавший заводу универсальный дворец спорта «Молот».
Музей пермской артиллерии под открытым небом ПАО «Мотовилихинские заводы» будет выставлен на торги. Об этом сообщает на своем сайте ООО «РТ-Капитал» (дочерняя структура госкорпорации «Ростех»), занимающейся финансовым оздоровлением предприятия. «Музей „Мотовилихи“ будет реализован на торгах, а средства от его продажи будут направлены на снижение кредитной задолженности предприятия. В случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц, музей будет передан в распоряжение местных властей, что позволит снизить финансовую нагрузку „Мотовилихинских заводов“», — говорится в сообщении. Здание музея, площадка для выставки крупногабаритных экспонатов и сами экспонаты будут предлагаться к продаже единым лотом. Одно из обязательных условий — «надлежащее содержание и использование объектов в соответствии с их целевым назначением». Контролировать выполнение этих условий будет комитет кредиторов предприятия. ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом. Непрофильные активы предприятия выставлены на торги. Антикризисную программу проводит с 2018 года «РТ-Капитал». Ранее на торгах был продан принадлежавший заводу универсальный дворец спорта «Молот».