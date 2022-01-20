ВМФ России проведет масштабные учения по всей стране

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, корабль, ВМФ, катер военный, тер
Военно-морской флот России готов к масштабным учениям Фото:

Военно-морской флот России готовится провести серию учений. Маневры пройдут в январе—феврале во всех зонах ответственности флотов, сообщили в Минобороны.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2022 год в январе—феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений», — передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Руководить учениями будет главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Россия, Китай и Иран с 18 по 22 января уже проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Ранее в Минобороны анонсировали совместные учения с Беларусью. Они запланированы на 10—20 февраля.

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Военно-морской флот России готовится провести серию учений. Маневры пройдут в январе—феврале во всех зонах ответственности флотов, сообщили в Минобороны. «В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2022 год в январе—феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений», — передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Руководить учениями будет главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Россия, Китай и Иран с 18 по 22 января уже проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Ранее в Минобороны анонсировали совместные учения с Беларусью. Они запланированы на 10—20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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