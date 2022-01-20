ВМФ России проведет масштабные учения по всей стране

Военно-морской флот России готов к масштабным учениям Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Военно-морской флот России готовится провести серию учений. Маневры пройдут в январе—феврале во всех зонах ответственности флотов, сообщили в Минобороны.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2022 год в январе—феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений», — передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Руководить учениями будет главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Россия, Китай и Иран с 18 по 22 января уже проводят совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Ранее в Минобороны анонсировали совместные учения с Беларусью. Они запланированы на 10—20 февраля.