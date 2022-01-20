Мэр Перми взял на работу оппозиционера, связанного с Москвой

Синявский временно назначен главой отдела развития транспортной инфраструктуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-кандидат в Пермскую гордуму от оппозиционной коалиции «Плюс один» Александр Синявский, который возглавлял пермское подразделение «Городских проектов Ильи Варламова и Максима Каца», трудоустроился в городской департамент транспорта. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», 21 января стало его первым рабочим днем на новом месте.

«Александр Синявский назначен отдела начальником развития транспортной инфраструктуры департамента транспорта администрации Перми. Это подразделение департамента отвечает за установку остановочных пунктов. Господин Синявский назначен главой отдела временно — на период декретного отпуска основного работника», — говорит источник издания в мэрии.

Получить комментарий в пресс-службе не удалось: пресс-секретарь департамента транспорта не ответила на звонки. Собеседник в администрации Перми подтвердил URA.RU информацию о назначении Синявского. Он уточнил, что экс-кандидат в гордуму будет курировать не отдел, а сектор, который действительно отвечает «за все, что связано с остановками». Александр Синявский на звонок не ответил.

Александр Синявский был координатором сообщества «Велосипедизация Перми». В 2021 году он принимал участие в конкурсе по отбору главы Перми (где победил Алексей Демкин), а также в выборах в Пермскую гордуму. Синявского выдвинула партия «Яблоко», он входил в оппозиционную коалицию кандидатов «Плюс один». Ранее он возглавлял пермское отделение Фонда содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». Александр Синявский вместе с общественником Денисом Галицкий в прошлом году судились с краевым правительством по поводу места строительства третьего моста через Каму.

Это не первое подобное кадровое решение. Весной 2020 года тогда еще глава Перми Дмитрий Самойлов назначил главой управления экологии и природопользования общественника Дмитрия Андреева. Андреев последовательно критиковал действия властей по экологическим проектам и входил в тройку партии «Яблоко на выборах в Пермскую гордуму в 2016 году.

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