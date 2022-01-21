Путин предложил внепланово увеличить пенсии силовиков

21 января 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Путин поручил правительству повысить пенсии на 8,6% силовикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии силовиков на 8,6%. Это касается вышедших на пенсию военных, а также сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур «Как я уже сказал, мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», — приводятся на президентском сайте слова Путина, сказанные им на заседании Совбеза. Президент России Владимир Путин ранее поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Проект соответствующих поправок был внесен в Госдуму 17 января. Депутат Госдумы Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии силовиков на 8,6%. Это касается вышедших на пенсию военных, а также сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур «Как я уже сказал, мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц», — приводятся на президентском сайте слова Путина, сказанные им на заседании Совбеза. Президент России Владимир Путин ранее поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Проект соответствующих поправок был внесен в Госдуму 17 января. Депутат Госдумы Александр Жуков отметил, что после индексации средний размер пенсии составит около 19 тысяч рублей, пишет RT.