Правительство России уходит на удаленку

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин поручил по максимуму перевести на удаленку сотрудников органов власти Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительство России с 21 января по максимуму переводится в дистанционный формат. С соответствующим поручением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Все из-за роста темпов распространения коронавируса.

«Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, — также это коснется федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций, — в дистанционный формат», — сообщается в официальном telegram-канале правительства.

Сегодня, 21 января, в России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом.

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Правительство России с 21 января по максимуму переводится в дистанционный формат. С соответствующим поручением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Все из-за роста темпов распространения коронавируса. «Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, — также это коснется федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций, — в дистанционный формат», — сообщается в официальном telegram-канале правительства. Сегодня, 21 января, в России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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