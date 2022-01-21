Правительство России уходит на удаленку

Правительство России с 21 января по максимуму переводится в дистанционный формат. С соответствующим поручением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Все из-за роста темпов распространения коронавируса.
«Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, — также это коснется федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций, — в дистанционный формат», — сообщается в официальном telegram-канале правительства.
Сегодня, 21 января, в России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом.
Правительство России с 21 января по максимуму переводится в дистанционный формат. С соответствующим поручением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Все из-за роста темпов распространения коронавируса. «Мишустин поручил с 21 января обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, — также это коснется федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций, — в дистанционный формат», — сообщается в официальном telegram-канале правительства. Сегодня, 21 января, в России зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки. За день заразились 49 513 человек, умерли 692 человека. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также сообщили, что в мире зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки. Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы борьбы с коронавирусом.