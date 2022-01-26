Астроном рассказал, когда в РФ будет полное солнечное затмение

27 января 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

В России полное солнечное затмение ожидается в 2033 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Полное солнечное затмение в России произойдет в 2033 году на Дальнем Востоке. Об этом в беседе с URA.RU рассказал астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга Денис Денисенко. «Ближайшее полное солнечное затмение произойдет в апреле 2024 года в Америке. В России это случится в 2033 году на Дальнем Востоке, на Чукотке. Солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней (период называется сарос — прим. URA.RU). За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара», — объяснил Денис Денисенко. По словам астронома, космическое явление деятелям науки интересно с точки зрения изучения солнечной активности. «С точки зрения науки, затмение полезно, чтобы изучать структуру солнечной короны, предсказывать активность, корональные выбросы с поверхности. Ну и всегда считалось, что затмение — это предвестник каких-то бед или войн, люди в это верили и верят до сих пор. Явление влияет на природу, птиц, животные могут начать неадекватно себя вести, так как они думают, что настала ночь, и ложатся спать, происходит в итоге сбой», — подчеркнул Денисенко. В беседе с URA.RU завлабораторией рентгеновской астрономии солнца Физического института им. П.Н. Лебедева Сергей Кузин добавил, что полные солнечные затмения происходят раз в году в разных концах Земли. «Полные солнечные затмения происходят примерно раз в год, а частичные кольцевые раз в два года. Случается это в разное время, в разных местах, поэтому явление довольное непредсказуемое, хотя и хорошо прогнозируемое», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Полное солнечное затмение в России произойдет в 2033 году на Дальнем Востоке. Об этом в беседе с URA.RU рассказал астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга Денис Денисенко. «Ближайшее полное солнечное затмение произойдет в апреле 2024 года в Америке. В России это случится в 2033 году на Дальнем Востоке, на Чукотке. Солнечные и лунные затмения повторяются через 18 лет и 11 дней (период называется сарос — прим. URA.RU). За это время Земля успевает повернуться на одну треть оборота, поэтому затмение каждый следующий сарос происходит в разных регионах земного шара», — объяснил Денис Денисенко. По словам астронома, космическое явление деятелям науки интересно с точки зрения изучения солнечной активности. «С точки зрения науки, затмение полезно, чтобы изучать структуру солнечной короны, предсказывать активность, корональные выбросы с поверхности. Ну и всегда считалось, что затмение — это предвестник каких-то бед или войн, люди в это верили и верят до сих пор. Явление влияет на природу, птиц, животные могут начать неадекватно себя вести, так как они думают, что настала ночь, и ложатся спать, происходит в итоге сбой», — подчеркнул Денисенко. В беседе с URA.RU завлабораторией рентгеновской астрономии солнца Физического института им. П.Н. Лебедева Сергей Кузин добавил, что полные солнечные затмения происходят раз в году в разных концах Земли. «Полные солнечные затмения происходят примерно раз в год, а частичные кольцевые раз в два года. Случается это в разное время, в разных местах, поэтому явление довольное непредсказуемое, хотя и хорошо прогнозируемое», — подытожил он.