На юге РФ за убийство и ранение полицейских посадили тиктокера

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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
Тиктокер арестован на месяц Фото:

Краснодарский суд арестовал жителя Темрюкского района Алексея Щетинина, известного по своим роликам в социальной сети TikTok. Он обвиняется в убийстве мужчины и нанесении ранений полицейским. Такой информацией поделились в пресс-службе суда Краснодарского края.

«Суд принял во внимание, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу.

Отмечается также, что вину мужчина уже признал. Под стражей он будет находиться до 20 февраля.

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Краснодарский суд арестовал жителя Темрюкского района Алексея Щетинина, известного по своим роликам в социальной сети TikTok. Он обвиняется в убийстве мужчины и нанесении ранений полицейским. Такой информацией поделились в пресс-службе суда Краснодарского края. «Суд принял во внимание, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу. Отмечается также, что вину мужчина уже признал. Под стражей он будет находиться до 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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