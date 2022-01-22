На юге РФ за убийство и ранение полицейских посадили тиктокера

Тиктокер арестован на месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

Краснодарский суд арестовал жителя Темрюкского района Алексея Щетинина, известного по своим роликам в социальной сети TikTok. Он обвиняется в убийстве мужчины и нанесении ранений полицейским. Такой информацией поделились в пресс-службе суда Краснодарского края.

«Суд принял во внимание, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и находился в международном розыске. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу.

Отмечается также, что вину мужчина уже признал. Под стражей он будет находиться до 20 февраля.