Новую вспышку свиной чумы зафиксировали в Свердловской области

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , свинья, домашний скот, мясопроизводство
Африканская чума свиней наносит ущерб сельскохозяйственной отрасли Фото:

В Карпинске (Свердловская область) обнаружили очаг африканской чумы свиней. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

«Департамент ветеринарии Свердловской области проводит комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, включая масштабную дезинфекцию, которая уничтожает возбудителя вируса. Необходимо полностью обезопасить территорию. Определяются размеры угрожаемой зоны и зоны наблюдения», — цитирует издание «Про Сосьву» Евгения Трушкина.

К мероприятию привлекли пожарных и правоохранителей. Африканская чума не угрожает здоровью людей, но наносит ущерб сельскохозяйственной отрасли. Остановить распространение можно с помощью карантина. По словам главы Карписка Андрея Клопова, в ветеринарной службе контролируют ситуацию. Утвержден план по предотвращению распространения болезни.

В сентябре также была вспышка африканской свиной чумы на одной из ферм Свердловской области. Вирус проник через еду, которой кормили животных. Очаги возникли из-за свалок военных частей и регионального ФСИН, сообщил первый замгубернатора Алексей Шмыков.

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В Карпинске (Свердловская область) обнаружили очаг африканской чумы свиней. Об этом рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. «Департамент ветеринарии Свердловской области проводит комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, включая масштабную дезинфекцию, которая уничтожает возбудителя вируса. Необходимо полностью обезопасить территорию. Определяются размеры угрожаемой зоны и зоны наблюдения», — цитирует издание «Про Сосьву» Евгения Трушкина. К мероприятию привлекли пожарных и правоохранителей. Африканская чума не угрожает здоровью людей, но наносит ущерб сельскохозяйственной отрасли. Остановить распространение можно с помощью карантина. По словам главы Карписка Андрея Клопова, в ветеринарной службе контролируют ситуацию. Утвержден план по предотвращению распространения болезни. В сентябре также была вспышка африканской свиной чумы на одной из ферм Свердловской области. Вирус проник через еду, которой кормили животных. Очаги возникли из-за свалок военных частей и регионального ФСИН, сообщил первый замгубернатора Алексей Шмыков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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