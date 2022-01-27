27 января 2022
26 января 2022

Синоптики обещают Челябинской области резкое потепление. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, пенсионер, пешеход, зима, нищая, бедность, побирушка, масочный режим
Начало февраля в Челябинске будет теплым Фото:

Резкое потепление начнется в Челябинской области со следующей рабочей недели. Это следует из прогноза сайта Realmeteo.

Холодная ночь с воскресенья на понедельник, когда температура снизится до минус 19 градусов, сменится потеплением до минус 3 градусов. Такие дневные температуры будут держаться с 31 января по 5 февраля, незначительно колеблясь — в пределах минус 3-6 градусов.

Ночами также будет тепло: минус 8-10 градусов. Лишь в ночь с 3 на 4 февраля столбик термометра опустится до минус 18 градусов.

Снег челябинцам обещают 1 и 2 февраля. Следующие сутки пройдут без осадков, после чего последуют еще два дня снегопадов — 4 и 5 февраля. Скорость ветра не будет превышать 2-5 метров в секунду.

Новое похолодание ожидается 7 февраля. Днем термометры покажут минус семь градусов, а в ночь с воскресенья на понедельник — уже минус 15 градусов. Прошедшая неделя была довольно холодной: днем и по утрам температура держалась на уровне 17-20 градусов мороза, по ночам опускалась к 30-градусной отметке и ниже.

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Резкое потепление начнется в Челябинской области со следующей рабочей недели. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. Холодная ночь с воскресенья на понедельник, когда температура снизится до минус 19 градусов, сменится потеплением до минус 3 градусов. Такие дневные температуры будут держаться с 31 января по 5 февраля, незначительно колеблясь — в пределах минус 3-6 градусов. Ночами также будет тепло: минус 8-10 градусов. Лишь в ночь с 3 на 4 февраля столбик термометра опустится до минус 18 градусов. Снег челябинцам обещают 1 и 2 февраля. Следующие сутки пройдут без осадков, после чего последуют еще два дня снегопадов — 4 и 5 февраля. Скорость ветра не будет превышать 2-5 метров в секунду. Новое похолодание ожидается 7 февраля. Днем термометры покажут минус семь градусов, а в ночь с воскресенья на понедельник — уже минус 15 градусов. Прошедшая неделя была довольно холодной: днем и по утрам температура держалась на уровне 17-20 градусов мороза, по ночам опускалась к 30-градусной отметке и ниже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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