Проблемы Олега Иванова в бизнесе обострились после визита сотрудников ФСБ осенью прошлого года Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Челябинске запущен процесс ликвидации фирмы «Аквагород», принадлежащей депутату городской думы Олегу Иванову. Это следует из данных сервиса СБИС. Проблемы в бизнесе Иванова стали широко известны после того, как в его фирмах прошли оперативно-следственные мероприятия ФСБ.

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности). Решение о предстоящем исключении № 515 опубликовано в журнале „Вестник государственной регистрации“ от 19.01.2022», — говорится в записи Единого госреестра юридических лиц.

Зарегистрированный как ООО «Аквагород» и расположенный на проспекте Победы в Челябинске SPA-центр находится в перечне фирм депутата, которые сейчас пытаются банкротить кредиторы. Он известен под названием LYNX-CLUB и перестроен в 2015 году из бывшего кинотеатра «Заречье». Одновременно объект выставлен на продажу за 300 млн рублей.

В гордуме Иванов работает третий срок подряд. Его фирмы специализируются на возведении и ремонте офисных зданий, главным образом для правоохранительных структур и судебных органов. В сентябре 2021 года в его офисах появились сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы. На звонок корреспондента URA.RU народный избранник не ответил.

Скрин: сайт СБИС

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