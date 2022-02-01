Россиянам вернут право решать вопросы по капремонту

02 февраля 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Проект будет рассмотрен этой весной Фото: Александр Мамаев © URA.RU Собственникам квартир хотят вернуть право участвовать в вопросах по капремонту. Об этом сообщили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Данный законопроект «О внесении изменений в ст. 44 Жилищного кодекса РФ» будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию текущего года. «Гражданам планируют упростить доступ к решениям о капремонте, например, о его стоимости, перечне и очередности проведения работ. Для этого предлагается сократить необходимый кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с 2/3 до ½», — сообщила «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Тем не менее, эксперт отметила, что в реальности все не так просто, ведь собрать 2/3 собственников дома — та еще задача. Поэтому если плата за капремонт сдается в «общий котел» (счет регоператора, около 84% всех домов в РФ) и жильцы не смогли провести собрание, через полгода органы местного самоуправления имеют право принять решения за них. При этом чаще всего ремонтируется не то, что в приоритете у жильцов дома, отметила Светлана Разворотнева. Юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов доложил, что в первом полугодии этого года власти не собираются повышать плату за коммунальные услуги и капремонт. Однако уже во втором полугодии индексации составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Собственникам квартир хотят вернуть право участвовать в вопросах по капремонту. Об этом сообщили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Данный законопроект «О внесении изменений в ст. 44 Жилищного кодекса РФ» будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию текущего года. «Гражданам планируют упростить доступ к решениям о капремонте, например, о его стоимости, перечне и очередности проведения работ. Для этого предлагается сократить необходимый кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с 2/3 до ½», — сообщила «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Тем не менее, эксперт отметила, что в реальности все не так просто, ведь собрать 2/3 собственников дома — та еще задача. Поэтому если плата за капремонт сдается в «общий котел» (счет регоператора, около 84% всех домов в РФ) и жильцы не смогли провести собрание, через полгода органы местного самоуправления имеют право принять решения за них. При этом чаще всего ремонтируется не то, что в приоритете у жильцов дома, отметила Светлана Разворотнева. Юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов доложил, что в первом полугодии этого года власти не собираются повышать плату за коммунальные услуги и капремонт. Однако уже во втором полугодии индексации составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона.