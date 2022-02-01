01 февраля 2022

Россиянам вернут право решать вопросы по капремонту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург, трещины в стенах, ветхое жилье, капремонт, разруха, окно
Проект будет рассмотрен этой весной Фото:

Собственникам квартир хотят вернуть право участвовать в вопросах по капремонту. Об этом сообщили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Данный законопроект «О внесении изменений в ст. 44 Жилищного кодекса РФ» будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию текущего года.

«Гражданам планируют упростить доступ к решениям о капремонте, например, о его стоимости, перечне и очередности проведения работ. Для этого предлагается сократить необходимый кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с 2/3 до ½», — сообщила «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Тем не менее, эксперт отметила, что в реальности все не так просто, ведь собрать 2/3 собственников дома — та еще задача. Поэтому если плата за капремонт сдается в «общий котел» (счет регоператора, около 84% всех домов в РФ) и жильцы не смогли провести собрание, через полгода органы местного самоуправления имеют право принять решения за них. При этом чаще всего ремонтируется не то, что в приоритете у жильцов дома, отметила Светлана Разворотнева.

Юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов доложил, что в первом полугодии этого года власти не собираются повышать плату за коммунальные услуги и капремонт. Однако уже во втором полугодии индексации составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Собственникам квартир хотят вернуть право участвовать в вопросах по капремонту. Об этом сообщили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Данный законопроект «О внесении изменений в ст. 44 Жилищного кодекса РФ» будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию текущего года. «Гражданам планируют упростить доступ к решениям о капремонте, например, о его стоимости, перечне и очередности проведения работ. Для этого предлагается сократить необходимый кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с 2/3 до ½», — сообщила «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Тем не менее, эксперт отметила, что в реальности все не так просто, ведь собрать 2/3 собственников дома — та еще задача. Поэтому если плата за капремонт сдается в «общий котел» (счет регоператора, около 84% всех домов в РФ) и жильцы не смогли провести собрание, через полгода органы местного самоуправления имеют право принять решения за них. При этом чаще всего ремонтируется не то, что в приоритете у жильцов дома, отметила Светлана Разворотнева. Юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов доложил, что в первом полугодии этого года власти не собираются повышать плату за коммунальные услуги и капремонт. Однако уже во втором полугодии индексации составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...