Юристы: часть россиян ждет снижение пенсий в 2022 году

Часть россиян ждет снижение пенсионных выплат, сообщили юристы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Несмотря на то, что с 1 февраля на 8,6% будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, у некоторых россиян пенсия может быть снижена. Об этом сообщили юристы Артем Николаев и Мария Дементьева.

Ожидается снижение следующих типов пенсий:

пенсии по потере кормильца подросткам. Данную выплату получают подростки до совершеннолетия. Но если они поступили на дневное отделение высшего учебного заведения, пенсия им назначается заново. Однако из-за нынешней пенсионной формулы, общая сумма будет меньше. Как заявил юрист Николаев, общая сумма выплат зависит от так называемого установленного периода выплаты. Если 10 лет назад он равнялся 192 месяцам, то сейчас 228.

пенсии по потере кормильца россиянам, пережившим супруга. «Нередки случаи, когда, например, выясняется, что на эту пенсию претендует, к примеру, несовершеннолетний ребенок от первого брака. И, соответственно, все эти деньги будут разделены на двух человек. Причем, если в дальнейшем ребенок начнет получать иную пенсию (например, по инвалидности), то пересчитывать никто ничего не будет», — поделился с Life Артем Николаев.

Артем Николаев. пенсии по инвалидности. Инвалид, достигший пенсионного возраста, будет переведен на пенсию по старости. Но если за годы инвалидности он не накопил нужного количества баллов, выплата будет ниже, сообщила юрист Мария Дементьева.

пенсии, переехавшим из районов Крайнего Севера. Живущим в холодном регионе назначается выплата. Но если на пенсии по возрасту россиянин уезжает из региона, не имея полного северного стажа, он теряет повышенную фиксированную выплату к пенсии. Сейчас надбавка составляет 3200 рублей.

пенсии россиянам, уехавшим на ПМЖ в другую страну.

Ранее ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская предупредила об индексации ежемесячных денежных выплат и наборов социальных услуг в феврале 2022 года. Кроме этого, на 8,6 проиндексируют пенсии, пишет «Национальная служба новостей».