В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за квартиру

Граждане РФ могут получить налоговый вычет за покупку и строительство жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Официально трудоустроенные россияне, которые платят подоходный налог по ставке 13%, могут получить налоговый вычет. Как сообщают в telegram-канале Госдумы, граждане могут вернуть часть денег, потраченных на обучение, лечение и покупку лекарств, а также покупку и строительство жилья.

«Тем, у кого есть право на налоговый вычет, придет уведомление в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС с предзаполненным заявлением для его утверждения. Заявление налоговая будет формировать до 20 марта по сведениям, представленным до 1 марта, и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта. До появления уведомления в личном кабинете вам ничего делать не нужно», — указано в telegram-канале Госдумы.

При этом налоговая проверка проводится в течение 30 дней, затем в течение 15 дней происходит возврат средств. Раньше срок проверки налоговой декларации составлял три месяца.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов ранее предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета со 120 000 рублей до 360 000 рублей. Первый зампред парламентского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников отметил, что реализация подобных мер необходима. По его мнению, социальный вычет должен индексироваться каждый год, особенно в условиях растущей инфляции, предает RT.

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