Ремонт ведет компания «Паритет» (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Капитальный ремонт многоквартирного дома в Челябинске угрожает жизни и здоровью детей, которые занимаются в спортивной секции. На педагогов и воспитанников буквально падают кирпичи с крыши. Об этом URA.RU сообщила директор клуба бокса и кикбоксинга «Боец» Ольга Шаталина.

«Сегодня, 2 февраля, с крыши мне под ноги вновь упал большой кирпич и чуть не попал в голову. На крыше увидела рабочего, который плохо говорит по-русски и он мне сказал, что он не виноват, он только чистит снег. Страшно за детей, за мамочек с колясками», — рассказала Шаталина.

По словам директора спортклуба, месяц назад один из кирпичей пробил кровлю из поликарбоната. Этот «снаряд» едва не угодил на голову выходящего из клуба девятилетнего ребенка. Шаталина написала претензию в управляющую компанию, но ответа пока не получила.

«Ремонт дома № 115 на улице Коммуны проводит компания ООО „Паритет“. Это полностью ответственность подрядчика и компания должна была огородить территорию и следить за безопасностью», — заявили URA.RU в управляющей компании ООО «ЖРЭУ № 3».

Дозвонится до «Паритета» URA.RU не удалось. Шаталина отметила, что подрядчик спустя месяц так и не огородил территорию ремонта и не обезопасил жителей.

«Неужели все ждут, когда случится трагедия? В соседнем Екатеринбурге при ремонте домов натягивают сетки. Неужели нельзя так сделать у нас?», — считает тренер.

Вход в клуб находится в подвале ремонтируемого дома Ольга Шаталина

Такие кирпичи периодически падают на спортклуб «Боец» Ольга Шаталина

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