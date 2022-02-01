В Перми закрыли каток и ледовый городок

Власти решили приостановить работу катка из-за потепления Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Перми временно не смогут попасть на каток, расположенный на набережной и в ледовый городок на эспланаде. Их работа временно приостановлена в связи с потеплением, сообщается на официальной странице городской администрации в Facebook.

«Работа катка на набережной и ледового городка на эспланаде приостановлена на время оттепели. Они вновь откроются для посетителей после понижения температуры, об этом будет сообщено дополнительно», — пояснили в пресс-службе администрации Перми. В мэрии напомнили, что безопасная эксплуатация ледовых объектов возможна при температуре воздуха от -4 градусов.

В среду, 2 февраля, в Перми прогнозируется -2 градуса. URA.RU рассказывало, что наступившая неделя будет аномально теплой: средняя температура воздуха превысит норму на 10 градусов. На отдельных территориях Пермского края может потеплеть до +1 градуса.