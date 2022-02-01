01 февраля 2022

В Перми закрыли каток и ледовый городок

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток. Тюмень, коньки, зимний отдых, катание на коньках, активный отдых
Власти решили приостановить работу катка из-за потепления Фото:

Жители Перми временно не смогут попасть на каток, расположенный на набережной и в ледовый городок на эспланаде. Их работа временно приостановлена в связи с потеплением, сообщается на официальной странице городской администрации в Facebook.

«Работа катка на набережной и ледового городка на эспланаде приостановлена на время оттепели. Они вновь откроются для посетителей после понижения температуры, об этом будет сообщено дополнительно», — пояснили в пресс-службе администрации Перми. В мэрии напомнили, что безопасная эксплуатация ледовых объектов возможна при температуре воздуха от -4 градусов.

В среду, 2 февраля, в Перми прогнозируется -2 градуса. URA.RU рассказывало, что наступившая неделя будет аномально теплой: средняя температура воздуха превысит норму на 10 градусов. На отдельных территориях Пермского края может потеплеть до +1 градуса.

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Жители Перми временно не смогут попасть на каток, расположенный на набережной и в ледовый городок на эспланаде. Их работа временно приостановлена в связи с потеплением, сообщается на официальной странице городской администрации в Facebook. «Работа катка на набережной и ледового городка на эспланаде приостановлена на время оттепели. Они вновь откроются для посетителей после понижения температуры, об этом будет сообщено дополнительно», — пояснили в пресс-службе администрации Перми. В мэрии напомнили, что безопасная эксплуатация ледовых объектов возможна при температуре воздуха от -4 градусов. В среду, 2 февраля, в Перми прогнозируется -2 градуса. URA.RU рассказывало, что наступившая неделя будет аномально теплой: средняя температура воздуха превысит норму на 10 градусов. На отдельных территориях Пермского края может потеплеть до +1 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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