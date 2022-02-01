Вместо онлайн-уроков пермским школьникам раздают домашние задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители пермских школьников жалуются, что вместо полноценного обучения пусть и в удаленном режиме учителя просто отправляют детям задания, а не проводят онлайн-уроки. Сегодня власти объявили о переводе на дистант всех школ Перми, но многие столкнулись с проблемой раньше — в Прикамье из-за эпидемии ОРВИ сотни классов и десятки школ закрылись на карантин еще в январе.

«Уроки проводит только учитель английского языка. Два урока в неделю по 40 минут. Все остальные говорят о том, что нет возможности. Только задание в ЭПОС. В лучшем случае ссылка на YouTube», — рассказала URA.RU мать ученицы школы №127 Валентина.

Жалобы родители оставляют и в официальных аккаунтах чиновников в соцсетях. Мать четвероклассника гимназии №2 Ольга утверждает у ее ребенка проходит по одному онлайн-уроку в день. Среди предметов только математика и окружающий мир. «В таком возрасте у детей нет навыка учиться самостоятельно. В нашей школе у детей два языка одновременно (китайский/японский и английский). Каким образом дети должны изучать их самостоятельно?» — задает она вопрос на странице департамента образования Перми в Instagram.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства сегодня указал министру образования Раисе Кассиной, что власти должны «обеспечить максимально комфортные условия обучения детей». Министр в свою очередь заявила, что ведомство готово к удаленном режиму работы школ: «У нас есть бесплатные ресурсы, которые располагаются на ЭПОСе, я всех призываю пользоваться мало того, что бесплатной, но еще очень удобной, комфортной и защищенной платформой, которая разработана в Пермском крае».

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