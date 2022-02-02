В Питере накажут сотрудников ГИБДД, подравшихся с девушкой

02 февраля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС Петербурга подрались с девушкой-опером в дежурной части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В дежурной части Питера сотрудники ДПС подрались с девушкой-оперуполномоченной. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участников перепалки уволят со службы. Инцидент произошел 31 января, когда 24-летняя дежурная оперуполномоченная собиралась выезжать на вызов, но ее машину заблокировали автомобили сотрудников ДПС. Она попросила коллег освободить проезд, но те отказали. Девушка нецензурно возмутилась и вернулась в дежурную часть, но инспекторы догнали ее и избили. Также у сотрудницы МВД заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявить удостоверение, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Оба они сейчас под следствием, написали заявление на девушку. «Служебная проверка показала, что действия и инспекторов, и девушки-оперуполномоченной несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Участники конфликта будут уволены со службы», — рассказали telegram-каналу «Подъем» в ведомстве. URA.RU сообщало ранее, что 17 ноября в Санкт-Петербурге полицейские жестко скрутили 14-летнюю школьницу, перешедшую дорогу в неположенном месте. Стражи порядка впятером пытались затолкать девочку в машину, в результате довели ее до истерики и нанесли ей побои, рассказала мать пострадавшей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В дежурной части Питера сотрудники ДПС подрались с девушкой-оперуполномоченной. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участников перепалки уволят со службы. Инцидент произошел 31 января, когда 24-летняя дежурная оперуполномоченная собиралась выезжать на вызов, но ее машину заблокировали автомобили сотрудников ДПС. Она попросила коллег освободить проезд, но те отказали. Девушка нецензурно возмутилась и вернулась в дежурную часть, но инспекторы догнали ее и избили. Также у сотрудницы МВД заметили кобуру с оружием и стали требовать предъявить удостоверение, чтобы убедиться, что она действительно служит в полиции. Оба они сейчас под следствием, написали заявление на девушку. «Служебная проверка показала, что действия и инспекторов, и девушки-оперуполномоченной несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел. Участники конфликта будут уволены со службы», — рассказали telegram-каналу «Подъем» в ведомстве. URA.RU сообщало ранее, что 17 ноября в Санкт-Петербурге полицейские жестко скрутили 14-летнюю школьницу, перешедшую дорогу в неположенном месте. Стражи порядка впятером пытались затолкать девочку в машину, в результате довели ее до истерики и нанесли ей побои, рассказала мать пострадавшей.