На дистант переведены школы еще двух городов Пермского края

Минимум неделю будут закрыты школы в Березниках и Соликамске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае на удаленный режим работы переведены школы не только в столице региона, но и в Березниках и Соликамске. Об этом сообщила начальник отдела гигиены детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Надежда Коряковцева.

«Предписания [о переводе школ на дистант] аналогичные пермскому есть в Березниках и Соликамском городском округе», — сказала она на брифинге для журналистов. В других территориях края решения будут приниматься на местном уровне, исходя из обстановки с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом.

Власти ранее объявили о закрытии школ, сузов и учреждений дополнительного образования в Перми. На дистанционное обучение дети переведены с 3 до 9 февраля из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Это вызвало недовольство среди родителей.