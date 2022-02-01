01 февраля 2022

На дистант переведены школы еще двух городов Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Минимум неделю будут закрыты школы в Березниках и Соликамске Фото:

В Пермском крае на удаленный режим работы переведены школы не только в столице региона, но и в Березниках и Соликамске. Об этом сообщила начальник отдела гигиены детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Надежда Коряковцева.

«Предписания [о переводе школ на дистант] аналогичные пермскому есть в Березниках и Соликамском городском округе», — сказала она на брифинге для журналистов. В других территориях края решения будут приниматься на местном уровне, исходя из обстановки с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом.

Власти ранее объявили о закрытии школ, сузов и учреждений дополнительного образования в Перми. На дистанционное обучение дети переведены с 3 до 9 февраля из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Это вызвало недовольство среди родителей.

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В Пермском крае на удаленный режим работы переведены школы не только в столице региона, но и в Березниках и Соликамске. Об этом сообщила начальник отдела гигиены детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Надежда Коряковцева. «Предписания [о переводе школ на дистант] аналогичные пермскому есть в Березниках и Соликамском городском округе», — сказала она на брифинге для журналистов. В других территориях края решения будут приниматься на местном уровне, исходя из обстановки с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом. Власти ранее объявили о закрытии школ, сузов и учреждений дополнительного образования в Перми. На дистанционное обучение дети переведены с 3 до 9 февраля из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. Это вызвало недовольство среди родителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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