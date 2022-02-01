В Кургане приняли невыполненные работы по капремонту

Капремонт не до конца выполнили в трех домах Кургана (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане возбуждены уголовные дела из-за того, что в трех домах подрядчики выполнили не все работы по капремонту, а проверяющие этого не заметили. Об этом 2 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Подрядчиками не выполнены работы на общую сумму более 480 тыс. рублей, однако оплата ими получена за весь объем работ, предусмотренный проектной документацией. <…> Руководителем [организации строительного контроля] нарушения в деятельности подрядных организаций установлены не были», — рассказали в пресс-службе.

Нарушения выявили в домах, которые располагаются по адресам: ул. Краснодонская, 10; ул. Тельмана, 16; пр. Конституции, 69. Были возбуждены три уголовных дела, связанных с мошенничеством, связанным с использованием служебного положения, а также дело, связанное со злоупотреблением полномочий.

Ранее стало известно, что тариф на капремонт в Курганской области вырос с 6,97 до 9,45 рублей за квадратный метр. Дополнительные деньги пойдут на оплату новых работ и покупку подорожавших материалов.