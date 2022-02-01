01 февраля 2022

В Кургане приняли невыполненные работы по капремонту

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыша дома Половинская 2 Курган, ремонт крыши
Капремонт не до конца выполнили в трех домах Кургана (архивное фото) Фото:

В Кургане возбуждены уголовные дела из-за того, что в трех домах подрядчики выполнили не все работы по капремонту, а проверяющие этого не заметили. Об этом 2 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Подрядчиками не выполнены работы на общую сумму более 480 тыс. рублей, однако оплата ими получена за весь объем работ, предусмотренный проектной документацией. <…> Руководителем [организации строительного контроля] нарушения в деятельности подрядных организаций установлены не были», — рассказали в пресс-службе.

Нарушения выявили в домах, которые располагаются по адресам: ул. Краснодонская, 10; ул. Тельмана, 16; пр. Конституции, 69. Были возбуждены три уголовных дела, связанных с мошенничеством, связанным с использованием служебного положения, а также дело, связанное со злоупотреблением полномочий.

Ранее стало известно, что тариф на капремонт в Курганской области вырос с 6,97 до 9,45 рублей за квадратный метр. Дополнительные деньги пойдут на оплату новых работ и покупку подорожавших материалов.

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В Кургане возбуждены уголовные дела из-за того, что в трех домах подрядчики выполнили не все работы по капремонту, а проверяющие этого не заметили. Об этом 2 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Подрядчиками не выполнены работы на общую сумму более 480 тыс. рублей, однако оплата ими получена за весь объем работ, предусмотренный проектной документацией. <…> Руководителем [организации строительного контроля] нарушения в деятельности подрядных организаций установлены не были», — рассказали в пресс-службе. Нарушения выявили в домах, которые располагаются по адресам: ул. Краснодонская, 10; ул. Тельмана, 16; пр. Конституции, 69. Были возбуждены три уголовных дела, связанных с мошенничеством, связанным с использованием служебного положения, а также дело, связанное со злоупотреблением полномочий. Ранее стало известно, что тариф на капремонт в Курганской области вырос с 6,97 до 9,45 рублей за квадратный метр. Дополнительные деньги пойдут на оплату новых работ и покупку подорожавших материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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