Фигурантка дела о свердловской банде вымогателей заплакала в суде

Кристина Васильева заявила, что не знала об соучастии в преступлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предполагаемая участница банды вымогателей, которые грабили предпринимателей Свердловской области и Москвы, Кристина Васильева заплакала во время заседания Свердловского областного суда. Об этом сообщили очевидцы.

«Я не знала, что это банда. Даже не предполагала, что какая-то банда существует, и я являюсь ее участником», — цитирует портал Е1.ru Васильеву, которая расплакалась, произнося последнее слово. Она, как и другие предполагаемые члены группировки, обвиняется в бандитизме и разбое, однако до вынесения приговора находится на свободе.

Кроме нее, по делу проходят Артем Рамазанов, Умед Умиров, Хуршеджон Хамзхаев и предполагаемый главарь банды Абдулмуслим Мутагиров. Первое заседание в Свердловском областном суде состоялось в начале 2021 года. Согласно картотеке суда, приговор им уже определен, а его оглашение состоится 8 февраля.

По версии следствия, банда нападала на предпринимателей Екатеринбурга, Москвы и Московской области. Чтобы заманить жертв в безлюдные места и там избить, подозреваемые использовала красивую девушку. Чаще других от действий разбойников страдали иностранцы, торговавшие с екатеринбургской овощебазы №4.

Полиция задержала подозреваемых в Первоуральске, когда они с оружием сидели в засаде перед покушением на бизнесмена. Ущерб от действий группировки составил около шести миллионов рублей.

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