Гражданин Беларуси напал на тюменку ранним утром Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гражданин Беларуси Александр Жириков до полусмерти избил сотрудницу одного из ресторанов Ирину Валову, с которой ранее состоял в отношениях. Об этом URA.RU рассказала коллега пострадавшей Мария Даркова. По ее словам, он напал на женщину ранним утром, когда она собиралась на работу.

«2 февраля рано утром этот недочеловек поймал ее около дома и избил до полусмерти. Хорошо, рядом оказались участные и способные к самопожертвованию люди — неизвестные нам ребята из курьерской службы доставки. Сейчас Ирина в больнице, в тяжелом состоянии: у нее переломы костей черепа, носа, лица. Ей предстоит еще долгое лечение, а нам предстоит бороться за нее», — пояснила Даркова агентству.

Она добавила, что ранее мужчина устроил дебош в ресторане, где работала пострадавшая, когда пришел туда, чтобы выяснить отношения с женщиной. Также, по словам Дарковой, Жириков пытался похитить Валову. «Однажды утром Ирина не вышла на работу. Мы сразу забили тревогу: она очень ответственный сотрудник и никогда не опаздывает. Сыну Ирины через биллинг удалось установить ее местонахождение. Оказалось, что Жириков вывез ее в село Каменку под Тюменью. Он вернул ее в город только после того, как она пообещала, что не уйдет от него и останется в отношениях», — добавила коллега пострадавшей.

Она также отметила, что через соцсети нашла бывших возлюбленных Жирикова, которых он также периодически избивал, когда они состояли в отношениях. В региональный департамент здравоохранения направлен запрос. Комментарий регионального ГУВД ожидается.

Дополнено 2 февраля 2022 года в 16:58.

В региональном ГУВД прокомментировали инцидент с избиением женщины. «В отделе полиции №1 областного центра зарегистрирована информация из медучреждения о поступлении к ним женщины 1982 г. р. с различными телесными повреждениями. В настоящее время полицейскими принимаются меры к установлению местонахождения и доставлению подозреваемого в совершении противоправного деяния в отдел полиции», — пояснили там URA.RU.

Так тюменка стала выглядеть после избиения Мария Даркова

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