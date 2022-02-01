Пермский министр возразила родителям, недовольным дистантом

Дидактические материалы иногда лучше, чем «онлайн-учитель», считает Раиса Кассина Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Министр образования Пермского края Раиса Кассина ответила на претензии родителей, которые возмущены тем, что при переводе школ на дистант учителя попросту заваливают детей самостоятельной работой, а на ведут уроки онлайн. По мнению министра, подготовленные для школьников дидактические материалы лучше, чем «онлайн-учитель».

«Наш предыдущий опыт показал, что это не всегда эффективно, когда учитель просто в одну сторону говорит какую-то информацию. Поэтому на самом деле это будет смешанный вариант, где будут присутствовать и онлайн-уроки, и самостоятельная работа, и отправка домашних заданий. Не всегда онлайн-учитель лучше, чем подготовленный заранее хороший дидактический материал», — заявила Кассина на брифинге для СМИ. По ее словам, материалы для самостоятельного изучения разработаны по всем предметам для всех классов.

Начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева отметила, что для детей тяжело находиться перед компьютером шесть уроков подряд. Поэтому учителя должны соблюдать баланс между занятиями в прямом эфире и заданиями для самостоятельной работы. «Важно, чтобы не было превышения объема домашних заданий тому, который был ежедневно у ребенка раньше», — подчеркнула она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми, а также Березниках и Соликамске школы из-за эпидемии гриппа и ОРВИ переведены на дистанционный формат работы. Родители, чьи дети удаленно обучаются уже давно, жалуются, что преподаватели завалили ребят самостоятельной работой. При этом, например, в пермской школе №127 онлайн-уроки проводятся только по английскому языку, два раза в неделю.

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