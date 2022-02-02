Экс-премьер РФ пожелал Путину дольше оставаться у власти

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Фрадков Путину: «Чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту» Фото:

Бывший председатель правительства Михаил Фрадков пожелал президенту РФ Владимиру Путину еще долгое время оставаться у власти. Пожелания были сказаны во время Церемонии вручения госнаград.

«Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту не только как гарант конституции, но и как гарант нашей безопасности», — обратился он к президенту. Трансляция церемонии доступна на YouTube.

Фрадков подчеркнул, что уверен в правильности всех решений Путина в сфере безопасности: «Я не сомневаюсь, что они будут правильными, объективными, как всегда, аргументированными, именно в точку». При этом экс-премьер уверен, что эти решения «потребуют определенного мужества», чего президенту «не занимать».

2 февраля Путин вручил Фрадкову Орден Мужества. Вместе с этим высшие государственные награды получили выдающиеся деятели науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и других сфер. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

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Бывший председатель правительства Михаил Фрадков пожелал президенту РФ Владимиру Путину еще долгое время оставаться у власти. Пожелания были сказаны во время Церемонии вручения госнаград. «Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту не только как гарант конституции, но и как гарант нашей безопасности», — обратился он к президенту. Трансляция церемонии доступна на YouTube. Фрадков подчеркнул, что уверен в правильности всех решений Путина в сфере безопасности: «Я не сомневаюсь, что они будут правильными, объективными, как всегда, аргументированными, именно в точку». При этом экс-премьер уверен, что эти решения «потребуют определенного мужества», чего президенту «не занимать». 2 февраля Путин вручил Фрадкову Орден Мужества. Вместе с этим высшие государственные награды получили выдающиеся деятели науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и других сфер. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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