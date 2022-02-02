Экс-премьер РФ пожелал Путину дольше оставаться у власти

02 февраля 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Фрадков Путину: «Чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший председатель правительства Михаил Фрадков пожелал президенту РФ Владимиру Путину еще долгое время оставаться у власти. Пожелания были сказаны во время Церемонии вручения госнаград. «Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту не только как гарант конституции, но и как гарант нашей безопасности», — обратился он к президенту. Трансляция церемонии доступна на YouTube. Фрадков подчеркнул, что уверен в правильности всех решений Путина в сфере безопасности: «Я не сомневаюсь, что они будут правильными, объективными, как всегда, аргументированными, именно в точку». При этом экс-премьер уверен, что эти решения «потребуют определенного мужества», чего президенту «не занимать». 2 февраля Путин вручил Фрадкову Орден Мужества. Вместе с этим высшие государственные награды получили выдающиеся деятели науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и других сфер. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший председатель правительства Михаил Фрадков пожелал президенту РФ Владимиру Путину еще долгое время оставаться у власти. Пожелания были сказаны во время Церемонии вручения госнаград. «Я хочу, чтобы вы как можно дольше продолжали служить на этом посту не только как гарант конституции, но и как гарант нашей безопасности», — обратился он к президенту. Трансляция церемонии доступна на YouTube. Фрадков подчеркнул, что уверен в правильности всех решений Путина в сфере безопасности: «Я не сомневаюсь, что они будут правильными, объективными, как всегда, аргументированными, именно в точку». При этом экс-премьер уверен, что эти решения «потребуют определенного мужества», чего президенту «не занимать». 2 февраля Путин вручил Фрадкову Орден Мужества. Вместе с этим высшие государственные награды получили выдающиеся деятели науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса и других сфер. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.