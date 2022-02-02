В Кургане простятся с заслуженной артисткой России

Прощание пройдет в Богоявленском соборе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 4 февраля состоится прощание с актрисой театра кукол «Гулливер», заслуженной артисткой России Аллой Семеновой. Данная информация размещена на сайте театра, в котором она служила.

«Прощание с Аллой Константиновной Семеновой состоится 4 февраля в 12:00 в Богоявленском соборе по адресу: ул. Климова, 3. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Аллы Константиновны», — указано в сообщении.

О смерти Семеновой стало известно 2 февраля. В «Гулливере» она служила с 1979 года. В театре Семенова, в том числе, играла в постановках «Ваня Датский», «Пиаф», «Каприч’ио», «Сестрица Аленушка, братец Иванушка», «Маленький принц», «Коняги», «Серенада» и «Медной горы Хозяйка». Она была лауреатом российских и международных фестивалей.