Новые города Пермского края переводят школы на дистант

Обучаться онлайн вынуждены школьники уже четырех городов Прикамья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вслед за Пермью, Березниками и Соликамском на удаленное обучение школьников перевели власти Кудымкара. Соответствующее распоряжение подписала руководитель Коми-Пермяцкого территориального отдела управления Роспотребнадзора Марина Федькова из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщают в мэрии Кудымкара.

«Главе Кудымкара Наталье Стояновой предписано с 3 по 9 февраля: приостановить учебный процесс в очном формате в образовательных организациях города, а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных, спортивных мероприятий. Рекомендовано обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронных и дистанционных технологий», — сообщается на сайте администрации Кудымкара.

По данным Роспотребнадзора, в Кудымкаре с 24 по 30 января зарегистрировано 389 случаев ОРВИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составил 50%, эпидемический порог превышен в два раза. Среди школьников от 7 до 14 лет темп прироста — 160%, а эпидемический порог превышен в 1,7 раза.

Ранее URA.RU рассказывало, что на дистанционное обучение переведены школьники Перми, Соликамска и Березников. Организация процесса у многих родителей вызывает недовольство, но в минобразования считают, что качество образования не пострадает от удаленного режима.

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