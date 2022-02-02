Курганские силовики вычислили кибермошенника из Оренбурга. Он обманывал жителей пяти регионов

03 февраля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Оренбуржец взламывал страницы в соцсетях и просил перевести ему деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 25-лентнего оренбуржца. Он обвиняется в краже денег с банковского счета и мошенничествах, совершенных через соцсети, сообщили в пресс-службе УМВД Курганской области. «Уголовное дело по обвинению жителя Оренбурга в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (Мошенничество), п. „г“ части 3 статьи 158 (Кража с банковского счета) УК РФ, направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям составляет до 6 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Оренбуржец покупал на нелегальном сайте логины и пароли от страниц пользователей одной из популярных соцсетей. После взлома страницы сразу менял пароль, тщательно изучал переписки и стиль общения хозяев учетных записей. Со взломанных страниц он рассылал «друзьям» сообщения с просьбами о переводе денег. Обманутые граждане обратились в полицию. По данным следствия, мужчина похитил более 350 тысяч рублей у жителей Оренбургской, Свердловской, Псковской, Курганской областей и Республики Татарстан. На одну потерпевшую он незаконно оформил кредит, лишив ее 300 тысяч рублей. Вычислили мошенника сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курганской области летом 2020 года. Выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за аналогичные преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении 25-лентнего оренбуржца. Он обвиняется в краже денег с банковского счета и мошенничествах, совершенных через соцсети, сообщили в пресс-службе УМВД Курганской области. «Уголовное дело по обвинению жителя Оренбурга в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 1 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159 (Мошенничество), п. „г“ части 3 статьи 158 (Кража с банковского счета) УК РФ, направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям составляет до 6 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Оренбуржец покупал на нелегальном сайте логины и пароли от страниц пользователей одной из популярных соцсетей. После взлома страницы сразу менял пароль, тщательно изучал переписки и стиль общения хозяев учетных записей. Со взломанных страниц он рассылал «друзьям» сообщения с просьбами о переводе денег. Обманутые граждане обратились в полицию. По данным следствия, мужчина похитил более 350 тысяч рублей у жителей Оренбургской, Свердловской, Псковской, Курганской областей и Республики Татарстан. На одну потерпевшую он незаконно оформил кредит, лишив ее 300 тысяч рублей. Вычислили мошенника сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курганской области летом 2020 года. Выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за аналогичные преступления.