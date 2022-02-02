Пенсионер умер на рыбалке в Челябинской области

Мужчине резко стало плохо во время рыбалки (фото их архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе на озере Большой Еланчик во время рыбалки умер пенсионер из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС Челябинской области, мужчину пытался спасти его друг, но попытки оказать первую помощь не дали результата.

«В Миассе, на озере Большой Еланчик, во время рыбалки стало плохо 65-летнему рыбаку из Челябинска. Вызванные на место происшествия сотрудники СМП и полиции констатировали смерть пожилого человека», — говорится в сообщении официального сайта ПСС региона.

В службе добавили, что тело пенсионера с помощью снегоходов перевезли на берег, и передали родственникам. Причина резкого ухудшения состояния мужчины устанавливается.

Сотрудники поисково-спасательной службы региона напоминают о необходимости брать с собой в дорогу аптечку. Она может помочь при недомогании.