02 февраля 2022
01 февраля 2022

Пенсионер умер на рыбалке в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Круги на реке Миасс. Челябинск, пенсионер, зимняя рыбалка, рыбак, дедушка, рыболов
Мужчине резко стало плохо во время рыбалки (фото их архива) Фото:

В Миассе на озере Большой Еланчик во время рыбалки умер пенсионер из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС Челябинской области, мужчину пытался спасти его друг, но попытки оказать первую помощь не дали результата.

«В Миассе, на озере Большой Еланчик, во время рыбалки стало плохо 65-летнему рыбаку из Челябинска. Вызванные на место происшествия сотрудники СМП и полиции констатировали смерть пожилого человека», — говорится в сообщении официального сайта ПСС региона.

В службе добавили, что тело пенсионера с помощью снегоходов перевезли на берег, и передали родственникам. Причина резкого ухудшения состояния мужчины устанавливается.

Сотрудники поисково-спасательной службы региона напоминают о необходимости брать с собой в дорогу аптечку. Она может помочь при недомогании.

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В Миассе на озере Большой Еланчик во время рыбалки умер пенсионер из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС Челябинской области, мужчину пытался спасти его друг, но попытки оказать первую помощь не дали результата. «В Миассе, на озере Большой Еланчик, во время рыбалки стало плохо 65-летнему рыбаку из Челябинска. Вызванные на место происшествия сотрудники СМП и полиции констатировали смерть пожилого человека», — говорится в сообщении официального сайта ПСС региона. В службе добавили, что тело пенсионера с помощью снегоходов перевезли на берег, и передали родственникам. Причина резкого ухудшения состояния мужчины устанавливается. Сотрудники поисково-спасательной службы региона напоминают о необходимости брать с собой в дорогу аптечку. Она может помочь при недомогании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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