Пенсионер умер на рыбалке в Челябинской области

В Миассе на озере Большой Еланчик во время рыбалки умер пенсионер из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС Челябинской области, мужчину пытался спасти его друг, но попытки оказать первую помощь не дали результата.
«В Миассе, на озере Большой Еланчик, во время рыбалки стало плохо 65-летнему рыбаку из Челябинска. Вызванные на место происшествия сотрудники СМП и полиции констатировали смерть пожилого человека», — говорится в сообщении официального сайта ПСС региона.
В службе добавили, что тело пенсионера с помощью снегоходов перевезли на берег, и передали родственникам. Причина резкого ухудшения состояния мужчины устанавливается.
Сотрудники поисково-спасательной службы региона напоминают о необходимости брать с собой в дорогу аптечку. Она может помочь при недомогании.
В Миассе на озере Большой Еланчик во время рыбалки умер пенсионер из Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС Челябинской области, мужчину пытался спасти его друг, но попытки оказать первую помощь не дали результата. «В Миассе, на озере Большой Еланчик, во время рыбалки стало плохо 65-летнему рыбаку из Челябинска. Вызванные на место происшествия сотрудники СМП и полиции констатировали смерть пожилого человека», — говорится в сообщении официального сайта ПСС региона. В службе добавили, что тело пенсионера с помощью снегоходов перевезли на берег, и передали родственникам. Причина резкого ухудшения состояния мужчины устанавливается. Сотрудники поисково-спасательной службы региона напоминают о необходимости брать с собой в дорогу аптечку. Она может помочь при недомогании.