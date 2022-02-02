02 февраля 2022
01 февраля 2022

В ХМАО потратят 4,2 млн рублей на лечение переболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, кабинет физиотерапии
В программу лечения войдут физиотерапия, акватерапия и осмотры профильных специалистов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО потратят на лечение жителей после перенесенной коронавирусной инфекции 4,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале «Госзакупки». Известно, что планируется приобрести 1400 путевок у оздоровительных организаций. Закупку на сайте разместил департамент Госзаказа ХМАО.

Также сообщается, что первоочередным заказчиком является департамент здравоохранения округа. В проекте контракта с будущим исполнителем написано, что в цену путевки должен входить обязательный набор медицинских услуг, а именно консультации врачей-специалистов, диагностические процедуры, физиотерапия, водолечение, неотложная медицинская помощь и иные услуги.

Санатории будут обязаны и застраховать граждан от несчастных случаев на время пребывания на лечении. В Департаменте здравоохранения ХМАО не удалось получить оперативный комментарий о том, кому и как можно пройти лечение после перенесенного коронавируса, там пообещали в ближайшее время предоставить разъяснение.

Ранее URA. RU сообщало, что в Нижневартовске развернули 150 резервных коек в COVID-госпитале. Всего в госпитале развернуто 330 коек, из них занято 167. В стационаре лечение проходят 27 детей и 13 беременных женщин. За минувшие сутки поступило 24 пациента.

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Власти ХМАО потратят на лечение жителей после перенесенной коронавирусной инфекции 4,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале «Госзакупки». Известно, что планируется приобрести 1400 путевок у оздоровительных организаций. Закупку на сайте разместил департамент Госзаказа ХМАО. Также сообщается, что первоочередным заказчиком является департамент здравоохранения округа. В проекте контракта с будущим исполнителем написано, что в цену путевки должен входить обязательный набор медицинских услуг, а именно консультации врачей-специалистов, диагностические процедуры, физиотерапия, водолечение, неотложная медицинская помощь и иные услуги. Санатории будут обязаны и застраховать граждан от несчастных случаев на время пребывания на лечении. В Департаменте здравоохранения ХМАО не удалось получить оперативный комментарий о том, кому и как можно пройти лечение после перенесенного коронавируса, там пообещали в ближайшее время предоставить разъяснение. Ранее URA. RU сообщало, что в Нижневартовске развернули 150 резервных коек в COVID-госпитале. Всего в госпитале развернуто 330 коек, из них занято 167. В стационаре лечение проходят 27 детей и 13 беременных женщин. За минувшие сутки поступило 24 пациента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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