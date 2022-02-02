В ХМАО потратят 4,2 млн рублей на лечение переболевших COVID

Власти ХМАО потратят на лечение жителей после перенесенной коронавирусной инфекции 4,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале «Госзакупки». Известно, что планируется приобрести 1400 путевок у оздоровительных организаций. Закупку на сайте разместил департамент Госзаказа ХМАО.
Также сообщается, что первоочередным заказчиком является департамент здравоохранения округа. В проекте контракта с будущим исполнителем написано, что в цену путевки должен входить обязательный набор медицинских услуг, а именно консультации врачей-специалистов, диагностические процедуры, физиотерапия, водолечение, неотложная медицинская помощь и иные услуги.
Санатории будут обязаны и застраховать граждан от несчастных случаев на время пребывания на лечении. В Департаменте здравоохранения ХМАО не удалось получить оперативный комментарий о том, кому и как можно пройти лечение после перенесенного коронавируса, там пообещали в ближайшее время предоставить разъяснение.
Ранее URA. RU сообщало, что в Нижневартовске развернули 150 резервных коек в COVID-госпитале. Всего в госпитале развернуто 330 коек, из них занято 167. В стационаре лечение проходят 27 детей и 13 беременных женщин. За минувшие сутки поступило 24 пациента.
Власти ХМАО потратят на лечение жителей после перенесенной коронавирусной инфекции 4,2 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном портале «Госзакупки». Известно, что планируется приобрести 1400 путевок у оздоровительных организаций. Закупку на сайте разместил департамент Госзаказа ХМАО. Также сообщается, что первоочередным заказчиком является департамент здравоохранения округа. В проекте контракта с будущим исполнителем написано, что в цену путевки должен входить обязательный набор медицинских услуг, а именно консультации врачей-специалистов, диагностические процедуры, физиотерапия, водолечение, неотложная медицинская помощь и иные услуги. Санатории будут обязаны и застраховать граждан от несчастных случаев на время пребывания на лечении. В Департаменте здравоохранения ХМАО не удалось получить оперативный комментарий о том, кому и как можно пройти лечение после перенесенного коронавируса, там пообещали в ближайшее время предоставить разъяснение. Ранее URA. RU сообщало, что в Нижневартовске развернули 150 резервных коек в COVID-госпитале. Всего в госпитале развернуто 330 коек, из них занято 167. В стационаре лечение проходят 27 детей и 13 беременных женщин. За минувшие сутки поступило 24 пациента.