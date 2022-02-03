В городе-спутнике Перми жители остались без воды

Из-за аварии жители Краснокамска остались без воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснокамске, городе-спутнике Перми, без водоснабжения остался целый район. От коммунальной аварии пострадали, в том числе, детский сад, школа и поликлиника, сообщили власти города.

«В микрорайоне Заводском на сетях водоснабжения произошла утечка в сети водопровода. МУП „Водоканал“ ведутся ремонтные работы. Вода отключена во всем микрорайоне Заводском, в том числе в детсаду №47, центре помощи детям, поликлинике №3, СОШ №9, до устранения аварийной ситуации», — сообщается на странице мэрии Краснокамска в соцсети «ВКонтакте».

Краснокамск находится в непосредственной близости от Перми. Проблемы с водоснабжением здесь наблюдаются многие годы. В 2013 году для снабжения города власти построили трубопровод между городами, но вода оказалась непригодной, причем не только для питья. Причиной аварии стали изношенные сети на территории Краснокамска.