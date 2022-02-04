Генпрокуратура РФ: почти 700 россиян наказали за рост цен

Благодаря вмешательству прокуратуры, в некоторых регионах были снижены цены на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России в 2021 году 690 должностных лиц были привлечены к уголовной ответственности за необоснованное повышение цен на продукты. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Всего было выявлено более полутора тысяч нарушений.

«В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тысячи нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В результате вмешательства надзорного ведомства были снижены цены на продукты питания. Так, например, в марте 2021 года в Москве к административной ответственности привлекли должностное лицо магазина, который продавал сахар по цене 81,25 рубля за килограмм вместо 46 рублей. На тот момент цены на данный товар были заморожены по соглашению между федеральными органами власти и хозяйствующими субъектами РФ. Цены были скорректированы.

Также по постановлениям прокуроров было увеличено число ярмарок и проведен мониторинг изменения цен на рынках. Соответствующие меры были приняты в Астраханской области и Калмыкии.

Ранее Продовольственная и хозяйственная организация ООН сообщила, что индекс продовольственных цен по всему миру составил рекордные 135,7 пункта по итогам января 2022 года. Это максимум за последние 10 лет. По данным организации, такой скачок обусловлен ростом подиндексов цен на растительные масла и молочную продукцию. Ранее Минэкономразвития опубликовал отчет, согласно которому инфляция в России выросла до 8,82%. При этом цены на продукты питания увеличились на 0,31%, сообщает телеканал 360.

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