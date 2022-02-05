Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО

06 февраля 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

То же самое она обещала на выборах в 2017 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Франция выйдет из состава НАТО, если на должность президента вступит Марин Ле Пен. Об этом заявила сама кандидатка в президенты страны. «Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — сказала Ле Пен в 5 февраля, выступая в Реймсе на предвыборном митинге в Реймсе. По ее словам, защита отечества и жизненно важных интересов не должны быть делегированы, французская армия обязана самостоятельно защищать интересы своих граждан. Ле Пен уверена, что военный потенциал страны может быть усилен за счет слаженной работы с союзниками. Она добавила, что «Франция должна заставить услышать свой голос на мировой арене, используя свое положение в Совете Безопасности ООН». В 2017 году Марин Ле Пен уже была кандидатом в президенты Франции. Тогда она тоже выступала за выход страны из НАТО. И всю же президентом страны стал Эмманюэль Макрон. Ле Пен позвонила своему сопернику и поздравила его с победой на выборах главы государства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Франция выйдет из состава НАТО, если на должность президента вступит Марин Ле Пен. Об этом заявила сама кандидатка в президенты страны. «Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — сказала Ле Пен в 5 февраля, выступая в Реймсе на предвыборном митинге в Реймсе. По ее словам, защита отечества и жизненно важных интересов не должны быть делегированы, французская армия обязана самостоятельно защищать интересы своих граждан. Ле Пен уверена, что военный потенциал страны может быть усилен за счет слаженной работы с союзниками. Она добавила, что «Франция должна заставить услышать свой голос на мировой арене, используя свое положение в Совете Безопасности ООН». В 2017 году Марин Ле Пен уже была кандидатом в президенты Франции. Тогда она тоже выступала за выход страны из НАТО. И всю же президентом страны стал Эмманюэль Макрон. Ле Пен позвонила своему сопернику и поздравила его с победой на выборах главы государства.