06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

COVID сорвал визит пермских врачей в Кремль

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Екатеринбург, томограф, медицина, обследование, клиника, кт, компьютерная томография, врач, больница, медицинские исследования, медик
За наградами пермские онкологи поедут в Москву позже Фото:

Торжественную церемонию вручения премий пермским врачам-онкологам в Кремле отложили из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Мероприятие перенесли с 5 на 19 февраля, сообщают организаторы.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки отменены мероприятия в Кремлевском дворце. Премия „Будем жить!“ переносится на 19 февраля», — сообщается на странице в Facebook ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Информация о переносе размещена и на сайте дворца.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году лауреатами премии стали три пермских врача Зинаида Руди, Елизавета Руди и Олег Орлов. Премия «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака вручается с 2017 года. Ее учредила ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» совместно с Советом федерации, Госдумой и Всемирной организацией здравоохранения. Лауреатами становятся выдающиеся онкологи, общественные деятели, волонтеры, журналисты, представители благотворительных организаций и социально-ответственного бизнеса, а также пациенты и их родственники.

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Торжественную церемонию вручения премий пермским врачам-онкологам в Кремле отложили из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Мероприятие перенесли с 5 на 19 февраля, сообщают организаторы. «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки отменены мероприятия в Кремлевском дворце. Премия „Будем жить!“ переносится на 19 февраля», — сообщается на странице в Facebook ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Информация о переносе размещена и на сайте дворца. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году лауреатами премии стали три пермских врача Зинаида Руди, Елизавета Руди и Олег Орлов. Премия «Будем жить!» за мужество и вклад в борьбу против рака вручается с 2017 года. Ее учредила ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» совместно с Советом федерации, Госдумой и Всемирной организацией здравоохранения. Лауреатами становятся выдающиеся онкологи, общественные деятели, волонтеры, журналисты, представители благотворительных организаций и социально-ответственного бизнеса, а также пациенты и их родственники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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