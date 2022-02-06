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Студенты ТюмГУ прошли в финал престижной олимпиады

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, читальный зал, учеба, подготовка, студент
Во всероссийском финале примут участие 34840 человек Фото:

263 студента Тюменского государственного университета вышли в финал всероссийской олимпиады «Я — профессионал». В общей сложности регион на заключительном этапе представят 398 бакалавров и магистрантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Заключительный этап соревнований продлится с середины февраля до конца апреля. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой по большинству направлений он пройдет в режиме онлайн. Часть направлений пройдет в два тура — полуфинал и финал. Студентов ожидают практико-ориентированные задания от вузов-организаторов и компаний-партнеров», — отмечает пресс-служба ТюмГУ.

В общей сложности в финале примут участие 34840 человек из 81-го региона страны. Самыми популярными по количеству прошедших стали направления: «Экология» — 1191 участник, «Психология» — 1153 и «Лечебное дело и педиатрия» — 1118 человек.

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263 студента Тюменского государственного университета вышли в финал всероссийской олимпиады «Я — профессионал». В общей сложности регион на заключительном этапе представят 398 бакалавров и магистрантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Заключительный этап соревнований продлится с середины февраля до конца апреля. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой по большинству направлений он пройдет в режиме онлайн. Часть направлений пройдет в два тура — полуфинал и финал. Студентов ожидают практико-ориентированные задания от вузов-организаторов и компаний-партнеров», — отмечает пресс-служба ТюмГУ. В общей сложности в финале примут участие 34840 человек из 81-го региона страны. Самыми популярными по количеству прошедших стали направления: «Экология» — 1191 участник, «Психология» — 1153 и «Лечебное дело и педиатрия» — 1118 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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