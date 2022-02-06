Студенты ТюмГУ прошли в финал престижной олимпиады

07 февраля 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Во всероссийском финале примут участие 34840 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 263 студента Тюменского государственного университета вышли в финал всероссийской олимпиады «Я — профессионал». В общей сложности регион на заключительном этапе представят 398 бакалавров и магистрантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Заключительный этап соревнований продлится с середины февраля до конца апреля. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой по большинству направлений он пройдет в режиме онлайн. Часть направлений пройдет в два тура — полуфинал и финал. Студентов ожидают практико-ориентированные задания от вузов-организаторов и компаний-партнеров», — отмечает пресс-служба ТюмГУ. В общей сложности в финале примут участие 34840 человек из 81-го региона страны. Самыми популярными по количеству прошедших стали направления: «Экология» — 1191 участник, «Психология» — 1153 и «Лечебное дело и педиатрия» — 1118 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

263 студента Тюменского государственного университета вышли в финал всероссийской олимпиады «Я — профессионал». В общей сложности регион на заключительном этапе представят 398 бакалавров и магистрантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Заключительный этап соревнований продлится с середины февраля до конца апреля. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой по большинству направлений он пройдет в режиме онлайн. Часть направлений пройдет в два тура — полуфинал и финал. Студентов ожидают практико-ориентированные задания от вузов-организаторов и компаний-партнеров», — отмечает пресс-служба ТюмГУ. В общей сложности в финале примут участие 34840 человек из 81-го региона страны. Самыми популярными по количеству прошедших стали направления: «Экология» — 1191 участник, «Психология» — 1153 и «Лечебное дело и педиатрия» — 1118 человек.