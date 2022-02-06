06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Пермяки выиграли суд у турфирмы за отмененную поездку в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, оглашение приговора, приговор, судебное заседание, судья, судебный процесс
В пользу каждого истца было взыскано более 52 тысяч рублей Фото:

Пермяки смогли отсудить у туроператора ООО «Регион Туризм» («Анекс Тур») деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию. Как сообщается в решении Свердловского районного суда, жители Перми заплатили за тур, однако поездку в последний момент отменили.

«Взыскать с ООО „Регион Туризм“ в пользу истца 37 227 рублей и 5 копеек стоимости продукта, 13 401 рубль и 74 копейки неустойки, 2 000 рублей компенсации морального вреда, 26 314 рублей и 40 копеек штрафа», — сообщается в решении суда. В пользу второго истца взыскана та же сумма.

Когда жители Перми обратились к оператору, чтобы вернуть деньги за отмененный тур, тот проигнорировал их требования. Тогда недовольные клиенты обратились в суд, чтобы защитить свои права. Изначально каждый из истцов требовал взыскать с «Регион Туризм» по пять тысяч рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил эту сумму до двух тысяч рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермяки смогли отсудить у туроператора ООО «Регион Туризм» («Анекс Тур») деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию. Как сообщается в решении Свердловского районного суда, жители Перми заплатили за тур, однако поездку в последний момент отменили. «Взыскать с ООО „Регион Туризм“ в пользу истца 37 227 рублей и 5 копеек стоимости продукта, 13 401 рубль и 74 копейки неустойки, 2 000 рублей компенсации морального вреда, 26 314 рублей и 40 копеек штрафа», — сообщается в решении суда. В пользу второго истца взыскана та же сумма. Когда жители Перми обратились к оператору, чтобы вернуть деньги за отмененный тур, тот проигнорировал их требования. Тогда недовольные клиенты обратились в суд, чтобы защитить свои права. Изначально каждый из истцов требовал взыскать с «Регион Туризм» по пять тысяч рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил эту сумму до двух тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...