Пермяки выиграли суд у турфирмы за отмененную поездку в Турцию

В пользу каждого истца было взыскано более 52 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки смогли отсудить у туроператора ООО «Регион Туризм» («Анекс Тур») деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию. Как сообщается в решении Свердловского районного суда, жители Перми заплатили за тур, однако поездку в последний момент отменили.

«Взыскать с ООО „Регион Туризм“ в пользу истца 37 227 рублей и 5 копеек стоимости продукта, 13 401 рубль и 74 копейки неустойки, 2 000 рублей компенсации морального вреда, 26 314 рублей и 40 копеек штрафа», — сообщается в решении суда. В пользу второго истца взыскана та же сумма.

Когда жители Перми обратились к оператору, чтобы вернуть деньги за отмененный тур, тот проигнорировал их требования. Тогда недовольные клиенты обратились в суд, чтобы защитить свои права. Изначально каждый из истцов требовал взыскать с «Регион Туризм» по пять тысяч рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил эту сумму до двух тысяч рублей.