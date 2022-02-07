Экс-директору аэропорта Челябинска смягчили приговор

Приговор Андрею Осипову смягчили на один месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приговор по делу о мошенничестве бывшему директору международного аэропорта Челябинска Андрею Осипову смягчили после апелляции. Соответствующее решение принял 8 февраля Челябинский областной суд.

«Центральный районный суд Челябинска признал Осипова виновным в совершении мошенничества в сфере страхования, с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159.5 УК РФ). Его приговорили к лишению свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Апелляционная инстанция уменьшила размер ущерба, причиненного страховой компании, и снизила наказание до 2 лет 11 месяцев лишения свободы условно», — пояснила URA.RU официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Также на один месяц уменьшен и испытательный срок. Прокурор при этом настаивал на ужесточении наказания, адвокат Осипова просил его оправдать.

По версии следствия, в 2019 году Осипов совершил ДТП на служебной иномарке «Хендай Экус», врезавшись в дорожный знак. Место аварии он покинул, забрав с собой фрагменты деталей. Затем персональный водитель Осипова по его приказу сымитировал другое ДТП, по итогам которого страховая компания выплатила аэропорту 170 тысяч рублей в качестве компенсации.

Сотрудники ФСБ задержали Осипова 3 марта 2021 года. 30 ноября того же года суд вынес ему приговор. Вопреки требованию прокурора о назначении реального срока, Осипова освободили в зале суда.

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