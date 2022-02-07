07 февраля 2022

Пермские власти обсуждают два варианта продления дистанта

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Школьников могут оставить на удаленке до 17 февраля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Оперштаб Пермского края по борьбе с коронавирусом обсуждает два варианта продления периода дистанционного обучения в школах. Об этом сообщает источник URA.RU в политэлитах региона.

«Сегодня есть два варианта — продлить до 14-го или до 17 февраля. Окончательного решения пока нет, его будем принимать 9 февраля», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в Перми сегодня болеют 20—25% учителей.

Приказом Роспотребнадзора первыми на дистант ушли школьники Перми. Это требование действует с 3 по 9 февраля. Позже аналогичные решения были приняты для Березников, Соликамска и Кудымкара. Родители пермских школьников пожаловались, что вместо полноценного обучения учителя просто отправляют детям задания, а не проводят онлайн-уроки. Министр образования Пермского края Раиса Кассина ответила, что подготовленные для школьников дидактические материалы лучше, чем «онлайн-учитель».

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Оперштаб Пермского края по борьбе с коронавирусом обсуждает два варианта продления периода дистанционного обучения в школах. Об этом сообщает источник URA.RU в политэлитах региона. «Сегодня есть два варианта — продлить до 14-го или до 17 февраля. Окончательного решения пока нет, его будем принимать 9 февраля», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в Перми сегодня болеют 20—25% учителей. Приказом Роспотребнадзора первыми на дистант ушли школьники Перми. Это требование действует с 3 по 9 февраля. Позже аналогичные решения были приняты для Березников, Соликамска и Кудымкара. Родители пермских школьников пожаловались, что вместо полноценного обучения учителя просто отправляют детям задания, а не проводят онлайн-уроки. Министр образования Пермского края Раиса Кассина ответила, что подготовленные для школьников дидактические материалы лучше, чем «онлайн-учитель».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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