Пермские власти обсуждают два варианта продления дистанта

Школьников могут оставить на удаленке до 17 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперштаб Пермского края по борьбе с коронавирусом обсуждает два варианта продления периода дистанционного обучения в школах. Об этом сообщает источник URA.RU в политэлитах региона.

«Сегодня есть два варианта — продлить до 14-го или до 17 февраля. Окончательного решения пока нет, его будем принимать 9 февраля», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в Перми сегодня болеют 20—25% учителей.

Приказом Роспотребнадзора первыми на дистант ушли школьники Перми. Это требование действует с 3 по 9 февраля. Позже аналогичные решения были приняты для Березников, Соликамска и Кудымкара. Родители пермских школьников пожаловались, что вместо полноценного обучения учителя просто отправляют детям задания, а не проводят онлайн-уроки. Министр образования Пермского края Раиса Кассина ответила, что подготовленные для школьников дидактические материалы лучше, чем «онлайн-учитель».