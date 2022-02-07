В Челябинске экс-силовика судили за работу на похоронную компанию

Бывшего силовика осудили на три года условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске бывшего полицейского признали виновным в получении взятки, а также в передаче данных умерших людей похоронной организации. Экс-силовика осудили на три года условно.

«Подсудимого признали виновным в совершении преступления. Он осужден на 3 года с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года. В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года», — пишет издание 74.ру.

В суде установили, что экс-полицейский занимал пост оперативного дежурного. В течение нескольких месяцев он получил взятку в размере 37 тысяч от похоронной компании. За эти деньги от бывшего дежурного требовали сообщать похоронщикам данные об умерших и их родственниках, чтобы компания первой могла предложить этим семьям свои услуги.

Вину экс-сотрудник МВД признал полностью, раскаялся и добровольно возместил сумму полученной им взятки. За противоправные действия силовика уволили из органов внутренних дел.

В Ленинском районном суде ранее арестовали за получение взятки двух сотрудников правоохранительных органов. Сотрудников ГИБДД, обвиняемых в получении взятки, отравили в СИЗО на два месяца.