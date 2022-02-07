В Ноябрьске задержали друга выпавшей из окна девушки

Жительница Ноябрьска погибла в минувшие выходные Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ЯНАО задержан подозреваемый в смерти выпавшей из окна жительницы Ноябрьска. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР.

«Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления», — говорится в сообщении СУ СКР по ЯНАО.

Трагедия произошла 5 февраля в многоэтажном доме Ноябрьска. Молодая девушка выпала из окна своей квартиры на улице Магистральной. Местные жители сообщают в социальной сети «ВКонтакте», что в день гибели в квартире девушки находились подозреваемый и ее подруга.

«В момент трагедии в квартире находилась подруга погибшей, а также бывший парень. Жильцы, которые находятся на одной лестничной площадке, рассказали, что ближе к утру из той самой квартиры были слышны крики, а через некоторое время к подъезду уже подъехали полиция и скорая помощь. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть молодой девушки», — говорится в группе «[LIFE] Независимый Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».