08 февраля 2022
07 февраля 2022

Текслер проинспектирует два знаковых проекта Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Елка желаний в исполкоме ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер ознакомится с реконструкцией двух трасс: лыжероллерной и для автогонок Фото:

Губернатор Алексей Текслер 9 февраля проинспектирует два знаковых для Челябинска проекта, запланированных на 2022 год. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Губернатору представят проект строительства лыжероллерной трассы в Центральном районе. Также он ознакомится с предстоящей реконструкцией автоспортивного комплекса „Трасса 74“», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

В частности, обновленный спорткомплекс получит трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. Инициатором идеи, которую поддержали власти города и области, выступил бывший начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. О старте проекта объявила в конце 2021 года мэр Челябинска Наталья Котова.

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Губернатор Алексей Текслер 9 февраля проинспектирует два знаковых для Челябинска проекта, запланированных на 2022 год. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Губернатору представят проект строительства лыжероллерной трассы в Центральном районе. Также он ознакомится с предстоящей реконструкцией автоспортивного комплекса „Трасса 74“», — пояснили URA.RU в пресс-службе. В частности, обновленный спорткомплекс получит трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. Инициатором идеи, которую поддержали власти города и области, выступил бывший начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. О старте проекта объявила в конце 2021 года мэр Челябинска Наталья Котова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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