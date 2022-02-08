Текслер проинспектирует два знаковых проекта Челябинска

Алексей Текслер ознакомится с реконструкцией двух трасс: лыжероллерной и для автогонок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 9 февраля проинспектирует два знаковых для Челябинска проекта, запланированных на 2022 год. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Губернатору представят проект строительства лыжероллерной трассы в Центральном районе. Также он ознакомится с предстоящей реконструкцией автоспортивного комплекса „Трасса 74“», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

В частности, обновленный спорткомплекс получит трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. Инициатором идеи, которую поддержали власти города и области, выступил бывший начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. О старте проекта объявила в конце 2021 года мэр Челябинска Наталья Котова.